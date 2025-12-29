Bà Lê Thị Sương Mai làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ

TPO - Ban Chấp hành Công đoàn TP. Cần Thơ khoá I, nhiệm 2025 - 2030, gồm 28 người; Ban Thường vụ 7 người. Bà Lê Thị Sương Mai được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ khóa mới.

Sáng 29/12, Đại hội Công đoàn TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chính thức diễn ra. Đại hội có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 140.000 đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn thành phố.

Bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Cần Thơ nhấn mạnh, đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn thành phố. Đại hội diễn ra sau khi TP. Cần Thơ mới hình thành trên cơ sở hợp nhất với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng.

Theo bà Lê Thị Sương Mai, trong giai đoạn 2023 - 2025, công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được LĐLĐ thành phố triển khai ngày càng thực chất, có chiều sâu. Các cấp Công đoàn đã đẩy mạnh phong trào Tháng An toàn, vệ sinh lao động, gắn tuyên truyền với thi đua nâng cao năng suất, bảo đảm an toàn trong sản xuất, góp phần ổn định việc làm và đời sống người lao động.

Công tác chăm lo người lao động được triển khai kịp thời, hiệu quả. Dịp Tết Nguyên đán, có hơn 289.000 lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 125 tỷ đồng; gần 10.000 phần quà được lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp trao tặng.

Cùng đó, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ cho biết, Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên tiếp tục được mở rộng. Quỹ Trợ vốn cho công nhân lao động nghèo đã cho hơn 3.000 lượt đoàn viên, người lao động vay vốn, với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng. LĐLĐ TP. Cần Thơ cũng phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ 33 dự án vay vốn, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

"Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới mạnh mẽ, ứng dụng sâu rộng công nghệ số, mạng xã hội. Toàn thành phố hiện có 881 công đoàn cơ sở với hơn 139.000 đoàn viên, hàng chục nghìn lượt đoàn viên được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp", Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ nói.

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho rằng, đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Việc thành lập TP. Cần Thơ mới là cơ hội “vàng” để xây dựng thành phố trở thành trung tâm vùng ĐBSCL, cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Nam.

Ông Khang đề nghị, Công đoàn TP. Cần Thơ tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động, lấy người lao động làm trung tâm, đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ “công nhân số”, “lao động số”.

Phát biểu tại Đại hội, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ, biểu dương những kết quả nổi bật của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Bà Đào yêu cầu, Công đoàn thành phố tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, chủ động nắm tình hình từ cơ sở. Tổ chức Công đoàn cần kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, kỷ luật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tại đại hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành LĐLĐ TP. Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 28 người; Ban Thường vụ 7 người.

Bà Lê Thị Sương Mai được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ; hai Phó Chủ tịch là Trần Ngọc Mỹ và Trần Tú Nhiên.

Ban Chấp hành Công đoàn TP. Cần Thơ khóa mới ra mắt đại hội.