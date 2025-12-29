Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TPHCM có tân Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Ngày 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

bf.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Việt Dũng

Theo báo Sài Gòn giải phóng, tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố các quyết định điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, công bố quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

bv.png
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Tuấn.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét thận trọng trên nhiều mặt, trong đó có xét về năng lực cán bộ, điều kiện thực tiễn và triển vọng của cán bộ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đặt niềm tin và kỳ vọng vào các đồng chí nhận nhiệm vụ lần này.

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các đồng chí ở đơn vị mới sẽ mang lại kết quả công tác tốt hơn, đóng góp rất quan trọng vào kết quả của Đảng bộ TPHCM.

Báo SGGP
#Bổ nhiệm cán bộ thành phố Hồ Chí Minh #Điều động và phân công cán bộ #Thành ủy TPHCM và công tác cán bộ #Lãnh đạo Ban Nội chính TPHCM #quyết định về công tác cán bộ #nhân sự mới #nhân sự mới TPHCM #nhân sự mới nhất

Xem thêm

Cùng chuyên mục