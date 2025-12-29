TPHCM có tân Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Ngày 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Việt Dũng

Theo báo Sài Gòn giải phóng, tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố các quyết định điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, công bố quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Tuấn.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét thận trọng trên nhiều mặt, trong đó có xét về năng lực cán bộ, điều kiện thực tiễn và triển vọng của cán bộ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đặt niềm tin và kỳ vọng vào các đồng chí nhận nhiệm vụ lần này.

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các đồng chí ở đơn vị mới sẽ mang lại kết quả công tác tốt hơn, đóng góp rất quan trọng vào kết quả của Đảng bộ TPHCM.