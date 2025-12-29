Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Đông ấm yêu thương đến với vùng cao Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc
TPO - Giữa tiết trời giá lạnh vùng cao Kon Plông, chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2025 với chủ đề “Đông ấm yêu thương” đã mang những phần quà thiết thực và hơi ấm nghĩa tình của tuổi trẻ Quảng Ngãi đến với người dân, học sinh còn nhiều khó khăn.

Sáng 29/12, tại Trường Tiểu học Pờ Ê (thôn Vi K Tầu, xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2025 với chủ đề “Đông ấm yêu thương”. Chương trình mang theo hơi ấm nghĩa tình của tuổi trẻ Quảng Ngãi đến với bà con và thiếu nhi vùng cao còn nhiều khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Y Việt Sa - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi nhấn mạnh, chương trình “Tình nguyện mùa Đông” là hoạt động thường niên có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với cộng đồng, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

tp-3384.jpg
Chị Y Việt Sa - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ.

“Thông qua chương trình, tuổi trẻ Quảng Ngãi mong muốn góp phần sẻ chia những khó khăn trong đời sống của người dân, tiếp thêm động lực để các em học sinh yên tâm học tập, để bà con có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống”, chị Y Việt Sa chia sẻ.

Ngay tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cụ thể, 100 suất nhu yếu phẩm, 100 chăn ấm, 600 áo ấm, 10 xe đạp và 100 thẻ bảo hiểm y tế đã được trao tận tay bà con và các em nhỏ, mang đến niềm vui, sự ấm áp giữa tiết trời giá lạnh của vùng cao Kon Plông.

tp-3385.jpg
tp-3391.jpg
tp-3390.jpg
Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những chiếc chăn, áo ấm không chỉ giúp xua đi cái lạnh mùa đông, mà còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của tuổi trẻ Quảng Ngãi đối với những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn. Nhiều phụ huynh và giáo viên bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến các em học sinh vùng cao được nhận những món quà ý nghĩa, thiết thực ngay trước thềm năm mới.

Đồng hành cùng chương trình là Đội Tìm kiếm cứu nạn và Trợ giúp nhân đạo; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long, góp phần hỗ trợ công tác tổ chức và kết nối các hoạt động nhân đạo.

tp-3400.jpg
tp-3398.jpg
tp-3403.jpg
tp-3388.jpg
Những chiếc áo ấm được trao tận tay các em nhỏ, mang đến niềm vui, sự ấm áp giữa tiết trời giá lạnh.

Bên cạnh việc trao tặng các phần quà thiết thực, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Phúc Hưng đã phối hợp tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho bà con nhân dân thôn Vi K Tầu, giúp nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tạo điều kiện để người dân vùng cao tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản.

Chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2025 không chỉ mang đến mùa đông ấm áp cho người dân và thiếu nhi vùng cao, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tình nguyện, sẻ chia và trách nhiệm xã hội của đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Ngãi.

tp-3394.jpg
tp-3402.jpg
tp-3395.jpg
Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Phúc Hưng đã phối hợp tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho bà con nhân dân thôn Vi K Tầu.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, góp phần khẳng định vai trò, dấu ấn của tuổi trẻ trong công cuộc chăm lo an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.

Nguyễn Ngọc
#Hỗ trợ người dân vùng cao Quảng Ngãi #Tinh thần xung kích của tuổi trẻ #Đông ấm yêu thương #Tình nguyện mùa Đông

