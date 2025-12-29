Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Thanh niên Quảng Trị ra mắt Học viện hành động vì biến đổi khí hậu

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tỉnh Đoàn Quảng Trị vừa phối hợp với Plan International Việt Nam ra mắt Học viện Thanh niên hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025–2026.

Đây là mô hình mới nhằm nâng cao năng lực, kết nối và khơi dậy tinh thần chủ động của thanh niên trong việc thích ứng, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu gắn với thực tiễn địa phương.

img-5484.jpg
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Quảng Trị và Dự án Plan tặng hoa chúc mừng lễ ra mắt Học viện.

Học viện quy tụ 20 thành viên là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, được tuyển chọn từ cơ sở, đến từ các xã Lìa, Kim Phú, Khe Sanh và phường Đồng Hới. Đây được xem là những “hạt giống xanh”, đóng vai trò nòng cốt trong lan tỏa tri thức, hành động và sáng kiến vì khí hậu trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã theo dõi phóng sự giới thiệu quá trình hình thành, mục tiêu và định hướng hoạt động của Học viện; đồng thời lắng nghe các chia sẻ kinh nghiệm từ đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh về công tác thích ứng với biến đổi khí hậu ở địa phương.

Đáng chú ý, chương trình cũng giới thiệu 5 mô hình, sáng kiến tiêu biểu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, qua đó gợi mở những hướng triển khai phù hợp, khả thi tại Quảng Trị.

Đại diện Plan International Việt Nam và Văn phòng Plan tại Quảng Trị khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng Tỉnh Đoàn Quảng Trị trong việc nâng cao năng lực, thúc đẩy tiếng nói và hành động của thanh niên, hướng tới các giải pháp bền vững vì khí hậu và cộng đồng.

img-5488.jpg
Các nhóm học viên giới thiệu mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việc ra mắt Học viện Thanh niên hành động ứng phó với biến đổi khí hậu được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để hình thành mạng lưới thanh niên tiên phong, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng Quảng Trị thích ứng tốt hơn trước những biến đổi của khí hậu trong thời gian tới.

Hoàng Nam
#Tỉnh Đoàn Quảng Trị #biến đổi khí hậu #bảo vệ môi trường #Plan International Việt Nam #phát triển bền vững #ứng phó với biến đổi khí hậu

Xem thêm

Cùng chuyên mục