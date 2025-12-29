Thanh niên Quảng Trị ra mắt Học viện hành động vì biến đổi khí hậu

TPO - Tỉnh Đoàn Quảng Trị vừa phối hợp với Plan International Việt Nam ra mắt Học viện Thanh niên hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025–2026.

Đây là mô hình mới nhằm nâng cao năng lực, kết nối và khơi dậy tinh thần chủ động của thanh niên trong việc thích ứng, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu gắn với thực tiễn địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Quảng Trị và Dự án Plan tặng hoa chúc mừng lễ ra mắt Học viện.

Học viện quy tụ 20 thành viên là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, được tuyển chọn từ cơ sở, đến từ các xã Lìa, Kim Phú, Khe Sanh và phường Đồng Hới. Đây được xem là những “hạt giống xanh”, đóng vai trò nòng cốt trong lan tỏa tri thức, hành động và sáng kiến vì khí hậu trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã theo dõi phóng sự giới thiệu quá trình hình thành, mục tiêu và định hướng hoạt động của Học viện; đồng thời lắng nghe các chia sẻ kinh nghiệm từ đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh về công tác thích ứng với biến đổi khí hậu ở địa phương.

Đáng chú ý, chương trình cũng giới thiệu 5 mô hình, sáng kiến tiêu biểu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, qua đó gợi mở những hướng triển khai phù hợp, khả thi tại Quảng Trị.

Đại diện Plan International Việt Nam và Văn phòng Plan tại Quảng Trị khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng Tỉnh Đoàn Quảng Trị trong việc nâng cao năng lực, thúc đẩy tiếng nói và hành động của thanh niên, hướng tới các giải pháp bền vững vì khí hậu và cộng đồng.

Các nhóm học viên giới thiệu mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việc ra mắt Học viện Thanh niên hành động ứng phó với biến đổi khí hậu được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để hình thành mạng lưới thanh niên tiên phong, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng Quảng Trị thích ứng tốt hơn trước những biến đổi của khí hậu trong thời gian tới.