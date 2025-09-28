Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Tình nguyện viên vệ sinh môi trường trong ngày Chủ nhật xanh

TPO - Cùng với hoạt động vệ sinh, thu gom rác thải tại các tuyến phố, khu dân cư, thông điệp “Hành động vì môi trường xanh, sạch, đẹp – Vì một Hà Nội bền vững”, “Mỗi hành động nhỏ - một tương lai xanh”, được lan tỏa trong ngày "Chủ nhật xanh" để hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2025.

Ngày 28/9, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ba Đình phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2025 - Green Walk Vietnam - Clean up Ha Noi”.

Chương trình thu hút sự tham gia của đoàn viên thanh niên, hội viên Hội phụ nữ và đông đảo tình nguyện viên cộng đồng xanh Hà Nội và quốc tế.

tienphong-badinh2.jpg
Đông đảo đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên chung tay hành động vì môi trường xanh sạch đẹp. Ảnh: ĐPBĐ

Chương trình đã lan tỏa thông điệp ý nghĩa, kêu gọi cộng đồng và người trẻ “Hành động vì môi trường xanh, sạch, đẹp – Vì một Hà Nội bền vững” thông qua những hoạt động thiết thực, như tổng vệ sinh, thu gom rác thải tại các tuyến phố, công viên, khu dân cư, bỏ rác đúng nơi quy định, giảm túi nilon, hạn chế nhựa dùng một lần.

Ngay sau lễ phát động, các tình nguyện viên tham gia dọn rác ở vườn hoa Vạn Xuân, bốt Hàng Đậu và trạm trung chuyển xe buýt Long Biên (đường Yên Phụ). Đoàn diễu hành Green Walk Vietnam đã kêu gọi cộng đồng giảm rác thải nhựa, ưu tiên sản phẩm thân thiện môi trường.

tienphong-badinh4.jpg
tienphong-badinh5.jpg
Không gian công cộng được dọn dẹp vệ sinh trong ngày Chủ nhật xanh. Ảnh: ĐPBĐ

Ban Tổ chức mong muốn “Ngày chủ nhật xanh” sẽ không chỉ là hoạt động hưởng ứng chiến dịch, mà trở thành phong trào thường xuyên, bền vững, góp phần xây dựng Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp.

Với tinh thần “Chủ nhật xanh”, trong ngày 28/9, nhiều hoạt động dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải đã được cơ sở Đoàn ở nhiều địa phương phối hợp triển khai nhiều phần việc như bóc xóa tờ rơi quảng cáo trái phép trên cột điện, tường rào; tuyên truyền các hộ dân kinh doanh, buôn bán không treo, dán quảng cáo sai quy định, đồng thời tự bảo vệ mỹ quan tại khu vực sinh sống, làm việc; xoá các điểm đen rác thải…

chunhatxanh-hungyen3.jpg
chunhatxanh-hungyen4.jpg
tienphong-hungyen.jpg
hungyen.jpg
Đoàn viên thanh niên và người dân ở Hưng Yên dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: TĐHY
binhduong1.jpg
binhduong.jpg
Tuổi trẻ phường Tân Uyên, Bình Dương (nay là TPHCM) bóc gỡ quảng cáo rao vặt trái phép. Ảnh: CĐCA
Tường Kha
