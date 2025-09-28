Tuổi trẻ Công an hỗ trợ người dân ứng phó bão số 10

TPO - Tuổi trẻ Công an các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng đang tích cực hỗ trợ người dân ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi).

Hơn 1000 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ đã sẵn sàng trang thiết bị, vật chất, phương tiện ứng trực tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, phối hợp với lực lượng tại chỗ và chính quyền địa phương để hỗ trợ bà con Nhân dân sơ tán, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cũng như khắc phục hậu quả sau bão, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Ảnh: Ban TNCA

Theo Ban TNCA Thành phố Đà Nẵng, từ ngày 27 - 28/9, tại xã A Vương, ngay sau khi nhận thông tin cảnh báo bão, Công an xã A Vương đã hướng dẫn bà con gia cố nhà cửa, di dời gia súc, gia cầm, cảnh báo người dân tuyệt đối không qua ngầm tràn, không đánh bắt cá hay vớt củi khi mưa lớn. Lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng kiểm tra trụ sở, các khu vực xung yếu, chuẩn bị phương án sơ tán khẩn cấp và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Công an xã còn tham mưu chính quyền xác định các điểm sơ tán an toàn, dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân khi có tình huống phát sinh.

Công an xã Tam Hải có mặt tại các bến phà Tam Quang - Tam Hải, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, ngăn chặn ách tắc và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện qua lại. Song song, lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân neo đậu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, kiên quyết không để bà con ra khơi khi bão đổ bộ. Công an xã cũng phối hợp Ban chỉ huy Quân sự, Dân quân tự vệ rà soát các hộ dân vùng trũng thấp, xây dựng phương án di dời khẩn cấp, ứng trực 24/24 để kịp thời xử lý tình huống.

Tại xã Trà Linh, địa bàn vùng núi cao, thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa bão, Công an xã Trà Linh đã chủ động rà soát khu vực sạt lở, cầu tràn, khe suối ngập sâu, vận động người dân di dời đến nơi an toàn. Lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng ANTT cơ sở hỗ trợ bà con chằng chống nhà cửa, cắt gọn cây xanh, khơi thông cống rãnh. Đồng thời, Công an xã thành lập tổ ứng trực, chuẩn bị trang thiết bị cứu hộ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Với phương châm “chủ động, quyết liệt, an toàn, vì Nhân dân phục vụ”, tuổi trẻ CATP Đà Nẵng đã và đang phát huy tinh thần xung kích, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để ứng phó hiệu quả với bão số 10 (Bualoi), góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Ảnh: Ban TNCA

﻿ ﻿ Tuổi trẻ Công an Đà Nẵng có mặt tại các địa bàn vùng núi cao giúp người dân ứng phó với bão số 10. Ảnh: Ban TNCA

Cũng trong sáng nay, vào lúc 10h00, Công an xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị đã kịp thời hỗ trợ, đưa sản phụ Hồ Thị K. Liệu (SN 2000, trú tại thôn Tân Đi 3, xã Tà Rụt) đến Trung tâm Y tế để cấp cứu do ngôi thai không thuận, khó sinh, cần được can thiệp y tế kịp thời.

Do tình hình mưa lớn, nước lũ dâng cao, đường giao thông chia cắt, việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và hết lòng vì Nhân dân, cán bộ Công an xã đã nhanh chóng có mặt, vượt suối lũ, đưa sản phụ đến cơ sở y tế an toàn.

Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Trị cũng hỗ trợ người già di chuyển đến nơi tránh bão an toàn. Ảnh: Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Trị

Công an tỉnh Quảng Trị hỗ trợ bà con gia cố nhà cửa. Ảnh: Ban TNCA