Giới trẻ

Google News

Rộn ràng Trung thu sớm cho những 'vầng trăng khuyết'

Giang Thanh

TPO - Trong không gian lung linh của cả trăm chiếc đèn lồng cùng tiếng trống lân rộn rã, những "vầng trăng khuyết" ở Đà Nẵng đã đón một Trung thu sớm ấm áp và đầy niềm vui.

tp-trung-thu-cho-tre-khuyet-19.jpg
Tối 26/9, Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi và Người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng﻿ tổ chức Đêm hội trăng rằm cho các học sinh khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Giang Thanh
tp-trung-thu-cho-tre-khuyet-2.jpg
Từ 18h, khoảng sân của Trung tâm đã lung linh trong ánh sáng từ những chiếc đèn lồng với đủ hình dạng. Những bài hát Trung thu rộn rã khắp sân, các em học sinh hào hứng vỗ tay, lắc lư đèn lồng theo nhạc.
tp-trung-thu-cho-tre-khuyet-7.jpg
Gần 100 em là các học viên ở Trung tâm, các em nhỏ mồ côi ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Chữ thập đỏ Đà Nẵng và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn được tổ chức Trung thu sớm.
tp-trung-thu-cho-tre-khuyet-3.jpg
tp-trung-thu-cho-tre-khuyet-17.jpg
Với các em nhỏ, niềm háo hức rạng ngời trên từng khuôn mặt. Cả những học viên của Trung tâm, dù đã mười tám, đôi mươi nhưng với tâm hồn trẻ thơ, các em cũng không giấu nổi niềm vui, sự mong chờ khi thấy đèn lồng, bánh Trung thu, chị Hằng…
tp-trung-thu-cho-tre-khuyet-5.jpg
Cầm chiếc đèn lồng con thỏ trên tay, em Nguyễn Thị Ánh (phường Tam Kỳ, học viên lớp may) vui vẻ hòa theo từng câu hát, từng cái vỗ tay của chị Hằng. Vì khuyết tật đôi chân, không thể nhún nhảy cùng các bạn nhưng em vẫn đung đưa trên ghế, vỗ tay giòn vang để cổ vũ.
tp-trung-thu-cho-tre-khuyet-4.jpg
“Được đón Trung thu, được tặng đèn lồng, được phá cỗ, em thấy rất vui. Lâu lắm rồi chúng em mới có một Trung thu vui vẻ và ý nghĩa đến vậy”, Ánh nói.
tp-trung-thu-cho-tre-khuyet-13.jpg
Trong tiếng trống rộn ràng, đội lân﻿ nhảy múa, giao lưu cùng các em nhỏ. Thấy những chú lân nhiều màu sắc tiến đến gần, có em ngơ ngác, có em vuốt đầu, kéo mắt trêu đùa.
tp-trung-thu-cho-tre-khuyet-6.jpg
Đã qua tuổi đôi mươi nhưng Trần Mạnh Kiên (phường Ngũ Hành Sơn, học viên lớp làm hương) vẫn háo hức như lần đầu được đón Trung thu, ánh mắt trong veo dõi theo những chú lân nhún nhảy. “Vui lắm ạ, em với các bạn được chơi trò chơi cùng chị Hằng, được xem múa lân, lại còn được tặng quà nữa”, Kiên hào hứng.
tp-trung-thu-cho-tre-khuyet-12.jpg
Theo bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Quyền Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi và Người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng, năm nay, Trung tâm phối hợp với các nhà tài trợ, mạnh thường quân để mang Trung thu sớm đến với các em có hoàn cảnh đặc biệt.
tp-trung-thu-cho-tre-khuyet-15.jpg
tp-trung-thu-cho-tre-khuyet-14.jpg
Các em được đón Trung thu cùng chị Hằng, chú Cuội; được xem múa lân, rước đèn; cùng ăn bữa cơm yêu thương. Bên cạnh đó, các học viên của Trung tâm còn được khám và hướng dẫn chăm sóc răng miệng.
tp-trung-thu-cho-tre-khuyet-8.jpg
tp-trung-thu-cho-tre-khuyet-9.jpg
“Chúng tôi mong muốn mang đến một kỷ niệm đáng nhớ, giúp học sinh khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu – Tết đoàn viên. Với sự chia sẻ, hỗ trợ của các đơn vị, nhà hảo tâm, các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt luôn được chăm sóc về vật chất và tinh thần để không ai bị bỏ lại phía sau”, bà Tuyết nói.
Giang Thanh
#Trung thu sớm #đêm hội trăng rằm #trẻ em khuyết tật #đèn lồng trung thu #múa lân trung thu #trung thu cho trẻ mồ côi #chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt #Đà Nẵng #bánh Trung thu Đà Nẵng

