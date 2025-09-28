Rộn ràng Trung thu sớm cho những 'vầng trăng khuyết'

TPO - Trong không gian lung linh của cả trăm chiếc đèn lồng cùng tiếng trống lân rộn rã, những "vầng trăng khuyết" ở Đà Nẵng đã đón một Trung thu sớm ấm áp và đầy niềm vui.
Với các em nhỏ, niềm háo hức rạng ngời trên từng khuôn mặt. Cả những học viên của Trung tâm, dù đã mười tám, đôi mươi nhưng với tâm hồn trẻ thơ, các em cũng không giấu nổi niềm vui, sự mong chờ khi thấy đèn lồng, bánh Trung thu, chị Hằng…
Các em được đón Trung thu cùng chị Hằng, chú Cuội; được xem múa lân, rước đèn; cùng ăn bữa cơm yêu thương. Bên cạnh đó, các học viên của Trung tâm còn được khám và hướng dẫn chăm sóc răng miệng.
“Chúng tôi mong muốn mang đến một kỷ niệm đáng nhớ, giúp học sinh khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu – Tết đoàn viên. Với sự chia sẻ, hỗ trợ của các đơn vị, nhà hảo tâm, các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt luôn được chăm sóc về vật chất và tinh thần để không ai bị bỏ lại phía sau”, bà Tuyết nói.