Nhóm bạn trẻ đam mê phục dựng đèn Trung thu cổ

TPO - Với quyết tâm thắp sáng và làm sống lại nghề lồng đèn thủ công truyền thống đang mai một và những mẫu lồng đèn cổ đã thất truyền, Kim Thủy và nhóm bạn trẻ tại TPHCM đã thành lập nhóm sản xuất lồng đèn cổ mang tên Khởi đăng tác khí.