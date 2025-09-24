Nhóm bạn trẻ đam mê phục dựng đèn Trung thu cổ

TPO - Với quyết tâm thắp sáng và làm sống lại nghề lồng đèn thủ công truyền thống đang mai một và những mẫu lồng đèn cổ đã thất truyền, Kim Thủy và nhóm bạn trẻ tại TPHCM đã thành lập nhóm sản xuất lồng đèn cổ mang tên Khởi đăng tác khí.
Nhóm có 10 người, chủ yếu là sinh viên các trường đại học chuyên ngành kiến trúc và mỹ thuật, các bạn làm tại một căn phòng chỉ chừng 15m² trên đường Trường Sa (TPHCM).
Kim Thủy cho biết, việc làm các mẫu lồng đèn cổ có nhiều khó khăn. Để tìm được công thức, nguyên liệu như người xưa là không dễ. Trong khi đó, vì không có tư liệu chính xác bằng văn bản hay vật chứng nào để đối chiếu nên việc chế tác lồng đèn của nhóm Thủy là chỉ dựa ảnh chụp lồng đèn sưu tầm được.
"Các công đoạn đòi hỏi sự tập trung, tỉ mỉ... Ví dụ như khi gia nhiệt uốn thanh trúc, nếu làm vội dễ gây tét. Đặc điểm thành thân gồm những sợi mạch gỗ chạy song song theo chiều dọc. Vì không có cấu trúc gỗ ngang chắc như cây gỗ lớn, khi bị tác động mạnh dễ gây tét", bạn Thanh Tân, sinh viên ĐH Mỹ thuật chia sẻ.