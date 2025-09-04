Mang Tết Trung thu đến với trẻ em ở 248 xã biên giới

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Mang Tết Trung thu đến với trẻ em ở 248 xã biên giới

Châu Linh Châu Linh
TPO - Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2025 nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để tất cả các em thiếu nhi đều được đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn và thiết thực, đặc biệt là các em thiếu nhi ở 248 xã biên giới.

Các hoạt động Tết Trung thu năm 2025 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

Đây cũng là dịp để quan tâm, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, con thanh niên công nhân; trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; trẻ em tại mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ, cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo; trẻ mồ côi, đặc biệt là các em chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Qua đó, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em; tạo cơ hội để các em chủ động, tích cực tham gia các vấn đề có liên quan đến trẻ em, thu hút các em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn để các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

ch1-7208.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư trao quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2024. Ảnh: Châu Linh

Với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, các hoạt động Tết Trung thu sẽ được tổ chức từ ngày 25/9 đến 6/10. Cụ thể, T.Ư Đoàn sẽ đẩy mạnh triển khai các chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Em nuôi của Đoàn”; chăm lo cho trẻ em thông qua hỗ trợ các túi quà Trung thu gồm lồng đèn, bánh, kẹo, sữa, các nhu yếu phẩm; hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng học tập, sách, vở, học bổng, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cho các em thiếu nhi.

Kêu gọi sự tham gia của toàn xã hội, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và phụ trách Đội trao tặng lồng đèn Trung thu cho các em thiếu nhi. Tổ chức thăm, tặng quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em sống trong các gia đình hộ nghèo, là con thanh niên công nhân; các em ở vùng sâu vùng xa...

Đặc biệt, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức hành trình Trung thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại một số địa bàn xã biên giới là nơi tập trung đông trẻ em người đồng bào dân tộc; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em sống trong các gia đình hộ nghèo, là con thanh niên công nhân...

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi vui Tết Trung thu đảm bảo phù hợp, an toàn. Tập trung các hoạt động chăm lo, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em ở 248 xã biên giới.

Châu Linh Châu Linh
#Tết Trung thu 2025 #trẻ em khó khăn #xã biên giới 248 #hoạt động trung thu #quà tặng trẻ em #Chương trình trung thu #đoàn thanh niên #Vì đàn em thân yêu

