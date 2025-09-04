Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Bộ đội quân hàm xanh tiếp sức học sinh khó khăn trước năm học mới

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chào đón năm học mới, sáng 4/9, Đồn Biên phòng Hải An (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) phối hợp với các đơn vị đồng hành, tổ chức trao những phần quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn khu vực biên giới biển thuộc xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Tại chương trình, Đồn Biên phòng Hải An, Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy và các đơn vị đồng hành đã gửi tặng các em học sinh của 3 trường cấp 1, cấp 2 và mầm non trên địa bàn 45 chiếc xe đạp, cùng cặp sách, vở, dụng cụ học tập (tổng số trị giá trên 70 triệu đồng).

Trung tá Nguyễn Đình Cường - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải An, cho biết đây là những phần quà ý nghĩa dù không lớn về vật chất, nhằm góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh nghèo vươn lên trong học tập, đồng thời giảm bớt phần nào khó khăn của các gia đình nơi khu vực biên giới biển.

bp-1.jpg
Với nhiều em nhỏ ở khu vực biên giới biển ở tỉnh Quảng Trị, chiếc xe đạp là phương tiện để chắp cánh ước mơ tương lai.

Theo Trung tá Cường, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đơn vị cũng luôn quan tâm, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước.

Hoạt động trên cũng góp phần khích lệ tinh thần hiếu học và thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết quân dân trên tuyến biên giới biển, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

“Chúng tôi thấu hiểu rằng, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, “Nâng bước em tới trường” chính là góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai, vun đắp nguồn lực con người để quê hương, đất nước ngày càng phát triển”, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải An chia sẻ.

bp-4.jpg
Hoạt động trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới đã trở thành nét đẹp được duy trì nhiều năm qua của lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị.
bp-2.jpg
Nguyễn Minh
#năm học mới 2025-2026 #Đồn Biên phòng Hải An #Bộ đội Biên phòng Quảng Trị #học sinh có hoàn cảnh khó khăn #khu vực biên giới biển #xã Mỹ Thủy #tỉnh Quảng Trị #nâng bước em tới trường

