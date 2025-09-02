Bạn trẻ đồng diễn 'viết tiếp câu chuyện hòa bình' trong ngày hội non sông

TPO - Chào mừng Quốc khánh 2/9, hàng trăm đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ đã cùng tham gia đồng diễn với chủ đề “Tuổi trẻ Tân Hưng viết tiếp câu chuyện hòa bình” trên nền bài hát Đất nước trọn niềm vui và Như có Bác trong ngày đại thắng.

Sáng 2/9, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hưng (TPHCM) tổ chức lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình đồng diễn chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thị Hạnh Tư - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hưng nhấn mạnh, Quốc khánh 2/9 mãi mãi là ngày thiêng liêng nhất trong trái tim người Việt Nam. Dưới cờ Tổ quốc vinh quang, tự hào với truyền thống hào hùng, mỗI người càng thấy rõ trách nhiệm của mình: Tiếp tục giữ vững độc lập, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Bà con nhân dân phường Tân Hưng trình diễn các tiết mục văn nghệ mang tinh thần tự hào dân tộc. Ảnh: Ngô Tùng

“Cùng với phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Quốc khánh, phường Tân Hưng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động chăm lo an sinh xã hội. Trong mỗi trái tim của chúng ta luôn khắc ghi: “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” không chỉ là khẩu hiệu trên văn bản, mà đó là tuyên ngôn, là mục đích sống và phải hiện diện trong từng mái nhà, từng con phố, trong nụ cười trẻ thơ, trong sự an yên của từng gia đình”, bà Tư nói.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo TPHCM, phường Tân Hưng đã trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc cho đại diện Ban quản trị chung cư Sky Garden; tặng quà cho các hội viên Hội Cựu chiến binh.

Đại diện lãnh đạo thành phố và phường Tân Hưng trao cờ Tổ quốc tặng hội viên phụ nữ.

Địa phương gửi món quà tri ân đến các cô chú cựu chiến binh trong ngày lễ Quốc khánh.

Đặc biệt, chào mừng lễ Quốc khánh 2/9, 300 đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ phường đã cùng tham gia đồng diễn với chủ đề “Tuổi trẻ Tân Hưng viết tiếp câu chuyện hòa bình” trên nền bài hát Đất nước trọn niềm vui và Như có Bác trong ngày đại thắng. Dịp này, phường Tân Hưng cũng thực hiện các gian hàng trưng bày, triển lãm hình ảnh, tư liệu về các nét đẹp văn hoá, biển đảo quê hương và hoạt động của địa phương.

Các bà các cô và bạn trẻ tham gia đồng diễn trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng.

Tham gia hoạt động đồng diễn, bạn Đinh Thu Trang (sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TPHCM) bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào được đóng góp một phần nhỏ cho chương trình ngay tại nơi bạn sinh sống. “Là một ngườI trẻ của thế hệ nốI tiếp, mình thấy tự hào về ngày lễ Quốc khánh và biết ơn cha ông ta đã nằm xuống để thế hệ trẻ như mình được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập, tự do”, Thu Trang chia sẻ.

Thu Trang hào hứng tham gia hoạt động ý nghĩa nhân dịp Quốc khánh.

Các bạn trẻ tự hào với truyền thống quý báu của dân tộc.

Phường Tân Hưng tổ chức các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa hướng về ngày hội non sông.