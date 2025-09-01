Phú Thuận 4.0 – Tra cứu thông tin khu phố trong một chạm

Đoàn Thanh niên phối hợp Ban Chỉ huy Công an phường Phú Thuận (TPHCM) vừa ra mắt công trình chuyển đổi số “Phú Thuận 4.0 – Tra cứu thông tin khu phố trong một chạm”.

Đây là công cụ tiện ích, được xây dựng trên nền tảng Google Sites, giúp người dân và cán bộ có thể tra cứu nhanh chóng và chính xác các thông tin cần thiết. Chỉ cần quét mã QR và nhập địa chỉ, người dùng có thể ngay lập tức truy xuất các dữ liệu quan trọng như: tên khu phố mới đã được cập nhật, họ tên và số điện thoại của công an khu vực (CAKV), họ tên và số điện thoại của Trưởng khu phố, số điện thoại liên hệ của Ban điều hành khu phố.

Đoàn viên thanh niên phường Phú Thuận hướng dẫn người dân trên địa bàn cách tra cứu thông tin trên công cụ “Phú Thuận 4.0 – Tra cứu thông tin khu phố trong một chạm”.

﻿Ảnh: Ngô Tùng

Toàn bộ dữ liệu hiển thị đều do Công an phường Phú Thuận cung cấp, đảm bảo chính xác và hiệu lực pháp lý. Đồng thời, công cụ này không thu thập hay hiển thị thông tin cá nhân của hộ dân, chỉ bao gồm các dữ liệu công khai đã được cho phép. Do đó, người dân có thể yên tâm sử dụng, không lo ngại rò rỉ dữ liệu cá nhân. Công trình không chỉ mang lại lợi ích cho người dân mà còn hỗ trợ đắc lực cho các cơ quan quản lý, lực lượng an ninh trong việc truy xuất dữ liệu nhanh chóng khi thực hiện nhiệm vụ.

An ninh, an toàn hơn

Chị Lê Thị Quỳnh - Bí thư Đoàn phường Phú Thuận cho biết, công cụ được Ban Thường vụ Đoàn phường phối hợp lãnh đạo công an phường xây dựng trong tháng 7 vừa qua. Ban chỉ huy Công an phường đã lọc và cung cấp cho Đoàn phường các dữ liệu thông tin như tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ của CAKV, trưởng khu phố. Thông tin cá nhân của người dân thì được bảo mật. Các thành viên tiến hành lọc dữ liệu và khoanh lại khu phố đảm bảo phù hợp với địa giới mới. Khi công an phường lọc và chuyển thông tin thì Đoàn phường tiến hành điều chỉnh lại bộ dữ liệu để đưa lên Google Sites.

Theo chị Quỳnh, công cụ đã được nhiều người dân sử dụng và phản hồi tích cực. Bà con cảm thấy an toàn, an ninh hơn khi có số liên lạc của trưởng khu phố, CAKV. Người dân cũng kịp thời trao đổi với đại diện chính quyền, công an khi có vấn đề cần liên hệ.

“Trong tiến trình sắp xếp lại theo mô hình chính quyền 2 cấp có rất nhiều sự thay đổi. Người dân và thậm chí là cán bộ, công chức cũng còn lúng túng trong nhiều thủ tục mới. Đoàn viên thanh niên phường đã lắng nghe và ghi nhận băn khoăn của người dân về việc sau sắp xếp không biết mình đang ở khu phố nào và trưởng khu phố là ai để hỏi các công việc liên quan. Sau khi nắm bắt tâm tư của bà con, chúng tôi đã tìm hiểu và thực hiện công trình” - Bí thư Đoàn phường Phú Thuận Lê Thị Quỳnh.

Ông Lục Anh Minh trao đổi với bạn trẻ về công cụ chuyển đổi số giúp ích cho công việc quản lý dân cư trên địa bàn.

Kênh thông tin chính thống

Qua trải nghiệm công cụ, ông Lục Anh Minh, Trưởng khu phố 9, phường Phú Thuận nhìn nhận, người dân có thể dễ dàng nắm bắt những thông tin liên quan đến CAKV, trưởng khu phố để liên hệ khi cần thiết. Khi chưa có công cụ trên, cư dân phải liên hệ ban quản lý tòa nhà hoặc qua một vài người xung quanh thì mới biết được thông tin liên lạc của ông để xử lý những việc cấp thiết.

“Lắm lúc phải đi lòng vòng qua những kênh khác nhau hay xem bảng thông tin thì mới nắm được để liên hệ”, ông Minh nói và mong muốn ứng dụng này được nâng cấp, bổ sung thêm những thông tin khác để hỗ trợ tốt hơn cho người dân.

Theo chị Lê Thị Quỳnh, sau khi ra mắt ứng dụng, Đoàn phường sẽ tiếp tục phối hợp công an cập nhật dữ liệu hằng tháng, hằng quý khi có sự thay đổi về nhân sự khu phố, CAKV cũng như người dân. Nếu các đơn vị bạn muốn sử dụng ứng dụng này trên địa bàn thì phường Phú Thuận sẵn sàng chia sẻ cách thức thực hiện.