Giới trẻ xứ Lạng ra quân làm đẹp công sở, khu công cộng mừng Quốc khánh

TPO - Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tổ chức Đoàn, thanh niên ở Lạng Sơn đã có những công trình, phần việc thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

tp-p4.jpg
Giới trẻ xứ Lạng vệ sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn

Ngày 30/8, Đoàn Thanh niên các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đồng loạt tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại trụ sở làm việc, các tuyến đường, khu vực công cộng. Hoạt động nhằm tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

tp-p9.jpg
Chung tay bảo vệ môi trường
tp-p3.jpg
Vệ sinh sạch sẽ công sở, trụ sở cơ quan.
p8.jpg
Làm sạch đường phố, nơi công cộng.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị được trang trí rực rỡ với cờ hoa, khẩu hiệu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

tp-p1.jpg
Rực rỡ sắc màu mừng Quốc khánh.
tp-p6.jpg
tp-p11.jpg
Các em thiếu nhi cũng hào hứng các hoạt động mừng ngày 2/9.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây dựng hình ảnh cơ quan, đơn vị văn minh, thân thiện, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường xanh đến mọi người dân.

tp-p5.jpg
Trường học được trang hoàng đẹp đẽ.
tp-p12.jpg
Đội viên hào hứng tổ chức các hoạt động văn nghệ.
p10.jpg
Đoàn viên, thanh niên đến vùng sâu, vùng xa xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi.
Nguyễn Duy Chiến
