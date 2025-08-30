Giới trẻ xứ Lạng ra quân làm đẹp công sở, khu công cộng mừng Quốc khánh

Ngày 30/8, Đoàn Thanh niên các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đồng loạt tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại trụ sở làm việc, các tuyến đường, khu vực công cộng. Hoạt động nhằm tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị được trang trí rực rỡ với cờ hoa, khẩu hiệu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.
Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây dựng hình ảnh cơ quan, đơn vị văn minh, thân thiện, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường xanh đến mọi người dân.