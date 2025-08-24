Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lâm Đồng trồng mới hàng nghìn cây xanh bảo vệ môi trường

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều địa phương ở Lâm Đồng đã đồng loạt ra quân trồng cây, dọn dẹp môi trường, hưởng ứng phong trào “Ngày thứ Bảy vì môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”, hướng tới 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ngày 23/8, hòa trong khí thế hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và phát động phong trào thi đua “Ngày thứ Bảy vì môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp", các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức ra quân trồng cây, dọn dẹp môi trường.

img-7231.jpg
Lễ ra quân trồng cây tại phường Xuân Trường Đà Lạt gần 500 người tham gia.

Tại Tiểu khu 166 thôn Trường An, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tổ chức lễ phát động ra quân trồng cây, gửi đi thông điệp về tình yêu quê hương và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Ngay sau lễ phát động, gần 2.000 cây thông ba lá đã được trồng tại lô A2, khoảnh 9, thuộc Tiểu khu 166.

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Trường - Đà Lạt, những hàng cây non không chỉ phủ xanh đất trống, mà còn là lời nhắc nhở về lời dạy của Bác Hồ từ phong trào “Tết trồng cây” hơn nửa thế kỷ trước.

img-7234.jpg
img-7233.jpg
img-7232.jpg
gần 2.000 cây thông ba lá đã được trồng tại lô A2, khoảnh 9, Tiểu khu 166.

"Đây cũng là bước đi thiết thực trong nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu, cải tạo cảnh quan, bảo vệ đất và giữ gìn nguồn nước cho vùng cao nguyên Đà Lạt", lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Trường - Đà Lạt nhấn mạnh.

Lễ phát động cũng là hoạt động hưởng ứng đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Chính phủ. Từ Xuân Trường - Đà Lạt, phong trào xanh hóa không gian sống đang lan tỏa, góp phần biến nơi đây thành một vùng quê trong lành, bền vững và đầy sức sống.

img-7229-8405.jpg
Đoàn viên thanh niên phường Xuân Trường - Đà Lạt tham gia trồng cây.

Sáng cùng ngày, tại phường Phan Thiết và Phú Thuỷ cũng tổ chức Lễ phát động bảo vệ môi trường và “Ngày thứ Bảy vì môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp", hướng về ngày Quốc khánh 2/9.

Sau lễ phát động, tại phường Phan Thiết có khoảng 150 người thuộc các đơn vị, đoàn thể và người dân ra quân tổng vệ sinh tại 3 khu vực gồm: tuyến đường Nguyễn Tất Thành, công viên Đồi Dương và dọc bãi biển Đồi Dương.

Ông Trần Nguyên Lộc - Chủ tịch UBND phường Phan Thiết, cho biết: Hôm nay, đơn vị phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề "Phan Thiết: Sáng - Xanh- Sạch - Đẹp - Mỗi tuần một buổi tổng vệ sinh, mỗi ngày một hành động vì môi trường”, từ ngày 23/8 - 2/9. Hoạt động sẽ duy trì thường xuyên đến hết năm 2025 và những năm tiếp theo.

img-7235.jpg
Dọn dẹp, vệ sinh môi trường ven biển Đồi Dương - Thương Chánh.

Còn tại phường Phú Thuỷ, sau lễ phát động có hàng trăm cán bộ công viên chức và người dân cùng các chiến sĩ công an, quân đội đã xuống đường thu gom rác thải, phát quang bụi rậm ở các tuyến đường như: Lê Hồng Phong, Nguyễn Tương, Lê Đại Hành... và khu vực bãi biển đá Ông Địa.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #trồng cây xanh #bảo vệ môi trường #phong trào xanh #Quốc khánh 2/9 #ứng phó biến đổi khí hậu #Đà Lạt

Xem thêm

Cùng chuyên mục