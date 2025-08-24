Lâm Đồng trồng mới hàng nghìn cây xanh bảo vệ môi trường

TPO - Nhiều địa phương ở Lâm Đồng đã đồng loạt ra quân trồng cây, dọn dẹp môi trường, hưởng ứng phong trào “Ngày thứ Bảy vì môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”, hướng tới 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ngày 23/8, hòa trong khí thế hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và phát động phong trào thi đua “Ngày thứ Bảy vì môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp", các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức ra quân trồng cây, dọn dẹp môi trường.

Lễ ra quân trồng cây tại phường Xuân Trường Đà Lạt gần 500 người tham gia.

Tại Tiểu khu 166 thôn Trường An, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tổ chức lễ phát động ra quân trồng cây, gửi đi thông điệp về tình yêu quê hương và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Ngay sau lễ phát động, gần 2.000 cây thông ba lá đã được trồng tại lô A2, khoảnh 9, thuộc Tiểu khu 166.

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Trường - Đà Lạt, những hàng cây non không chỉ phủ xanh đất trống, mà còn là lời nhắc nhở về lời dạy của Bác Hồ từ phong trào “Tết trồng cây” hơn nửa thế kỷ trước.

gần 2.000 cây thông ba lá đã được trồng tại lô A2, khoảnh 9, Tiểu khu 166.

"Đây cũng là bước đi thiết thực trong nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu, cải tạo cảnh quan, bảo vệ đất và giữ gìn nguồn nước cho vùng cao nguyên Đà Lạt", lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Trường - Đà Lạt nhấn mạnh.

Lễ phát động cũng là hoạt động hưởng ứng đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Chính phủ. Từ Xuân Trường - Đà Lạt, phong trào xanh hóa không gian sống đang lan tỏa, góp phần biến nơi đây thành một vùng quê trong lành, bền vững và đầy sức sống.

Đoàn viên thanh niên phường Xuân Trường - Đà Lạt tham gia trồng cây.

Sáng cùng ngày, tại phường Phan Thiết và Phú Thuỷ cũng tổ chức Lễ phát động bảo vệ môi trường và “Ngày thứ Bảy vì môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp", hướng về ngày Quốc khánh 2/9.

Sau lễ phát động, tại phường Phan Thiết có khoảng 150 người thuộc các đơn vị, đoàn thể và người dân ra quân tổng vệ sinh tại 3 khu vực gồm: tuyến đường Nguyễn Tất Thành, công viên Đồi Dương và dọc bãi biển Đồi Dương.

Ông Trần Nguyên Lộc - Chủ tịch UBND phường Phan Thiết, cho biết: Hôm nay, đơn vị phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề "Phan Thiết: Sáng - Xanh- Sạch - Đẹp - Mỗi tuần một buổi tổng vệ sinh, mỗi ngày một hành động vì môi trường”, từ ngày 23/8 - 2/9. Hoạt động sẽ duy trì thường xuyên đến hết năm 2025 và những năm tiếp theo.

Dọn dẹp, vệ sinh môi trường ven biển Đồi Dương - Thương Chánh.

Còn tại phường Phú Thuỷ, sau lễ phát động có hàng trăm cán bộ công viên chức và người dân cùng các chiến sĩ công an, quân đội đã xuống đường thu gom rác thải, phát quang bụi rậm ở các tuyến đường như: Lê Hồng Phong, Nguyễn Tương, Lê Đại Hành... và khu vực bãi biển đá Ông Địa.