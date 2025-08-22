Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lâm Đồng sẽ kỷ luật người đứng đầu nếu để xảy ra điểm nóng ô nhiễm môi trường

Thái Lâm
TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi công văn hỏa tốc, yêu cầu các cơ quan chức năng siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm môi trường và truy trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra điểm nóng ô nhiễm môi trường.

Ngày 21/8, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ký công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường.

Theo công văn, dù đã đạt một số kết quả trong quản lý chất thải, nâng cao ý thức cộng đồng nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn nhức nhối: Nhiều bãi rác chôn lấp không hợp vệ sinh, các dự án xử lý chậm tiến độ, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, bụi, khí thải, tiếng ồn từ sản xuất… Cá biệt, có nhà máy xử lý rác phải tạm dừng hoạt động vì vi phạm, như trường hợp ở Phan Thiết.

img-7529-4564-932.jpg
Bãi rác Gung Ré (Lâm Đồng) bùng cháy dữ dội, tạo cột khói cao hàng chục mét gây ô nhiễm vào tháng 3/2025.

UBND tỉnh Lâm Đồng thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân chính: Một bộ phận cơ quan, tổ chức, cá nhân vẫn xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường; chế tài xử lý còn thiếu sức răn đe; quy định pháp luật chưa đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật và thực tiễn dân sinh.

Công văn cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của ngành công an, thanh tra, viện kiểm sát, tòa án trong đấu tranh với tội phạm môi trường. Theo đó, Công an tỉnh Lâm Đồng được giao điều tra hành vi chôn, lấp, đổ thải chất thải nguy hại, bóc tách tận gốc các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; hướng dẫn công an cấp xã thực hiện hiệu quả thẩm quyền điều tra, xử lý hành chính; đồng thời lắp đặt hệ thống camera giám sát kết nối với Bộ Công an để phát hiện vi phạm.

Trong khi đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng sẽ mở các đợt thanh tra chuyên đề, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các dự án môi trường chậm tiến độ hoặc có sai phạm. Nếu phát hiện vi phạm pháp luật, hồ sơ sẽ được chuyển thẳng cho cơ quan điều tra. Viện kiểm sát và tòa án có trách nhiệm hướng dẫn áp dụng pháp luật, định tội danh chính xác, lượng hóa thiệt hại và đưa ra mức phạt nghiêm khắc, đủ sức răn đe.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Nếu để xảy ra điểm nóng ô nhiễm môi trường mà không kịp thời xử lý, gây mất an ninh trật tự, thì sẽ bị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định. Từ quý III/2025, tỉnh sẽ công khai danh sách các cơ sở chưa lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường, chưa xây dựng hệ thống giám sát không khí - nước tự động. Các hành vi gây ô nhiễm sẽ bị xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #xử lý vi phạm môi trường #ô nhiễm #bãi rác #quản lý môi trường #không vùng cấm #quyết liệt

