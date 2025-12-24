Giá cả sinh hoạt tăng mạnh gây áp lực lớn lên người lao động, đặc biệt người đã nghỉ hưu

Có trường học “cứ mưa là ngập”

Ngày 24/12, tiếp tục chương trình phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện. Theo báo cáo công tác dân nguyện, cử tri và Nhân dân bày tỏ sự lo lắng, đồng cảm sâu sắc trước tình trạng mưa lũ, ngập lụt nghiêm trọng tại một số tỉnh, thành khu vực miền Trung, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Trong khó khăn, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và truyền thống “lá lành đùm lá rách” tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ khi người dân trên cả nước có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga báo cáo về công tác dân nguyện. Ảnh: QH

Cử tri ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động của Chính phủ trong công tác ứng phó, cũng như nỗ lực của lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương trong việc di dời dân, cứu hộ, cứu nạn, qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại về người.

Đề cập đến nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, việc ứng phó thiên tai, bão lũ ở nhiều địa phương đã nhận được sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của các tầng lớp nhân dân và cả sự hỗ trợ quốc tế.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu cần đánh giá tổng thể nguyên nhân tình trạng ngập lụt diễn ra ngày càng nghiêm trọng, kể cả ở các đô thị lớn và khu vực miền núi. “Trước đây mưa cũng lớn nhưng không ngập nhiều như hiện nay, vậy nguyên nhân nằm ở đâu, có yếu tố thủy điện, thủy lợi hay không, cần làm rõ để có giải pháp căn cơ”, ông Nguyễn Khắc Định lưu ý.

Qua thực tế đi địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phản ánh, có những trường học “cứ mưa là ngập”, thậm chí có nơi nước dâng tới 2 mét, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạy và học.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các địa phương, bộ, ngành cần tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả bão lũ, ưu tiên sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, bệnh viện, trường học. Cùng với đó, cần huy động các nguồn lực xã hội để sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người dân, bảo đảm “không ai không có nhà” khi Tết đến.

Cùng mối quan tâm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng cho rằng, cử tri mong muốn nâng cao chất lượng dự báo thời tiết, lũ lụt, tránh bị động; đồng thời rà soát, hoàn thiện quy trình điều tiết liên hồ chứa, xây dựng các phương án điều tiết tối đa – tối thiểu để ứng phó hiệu quả hơn với thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Giá rau xanh tăng gấp đôi, gấp ba, gây áp lực lớn

Một vấn đề khác khiến cử tri đặc biệt lo lắng trong thời gian qua là tình trạng ô nhiễm môi trường tại các thành phố lớn, nhất là ở Hà Nội. Ô nhiễm không khí kéo dài, có thời điểm ở mức cao bất thường, làm gia tăng nguy cơ bệnh tật và gây tổn thất lớn về kinh tế – xã hội.

Theo các chuyên gia, đây là vấn đề không thể giải quyết trong “một sớm một chiều”, song cử tri cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp hiệu quả, cả trước mắt lẫn lâu dài.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, ùn tắc giao thông tiếp tục là nỗi bức xúc tại các đô thị lớn.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cũng lưu ý vấn đề nổi cộm như ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thanh Hải nêu băn khoăn về tình trạng giá rau xanh và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng mạnh trong thời gian gần đây, gây áp lực lớn lên đời sống người lao động, đặc biệt là người nghỉ hưu, người thu nhập thấp.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nêu ví dụ, giá cả rau xanh đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với vài tháng trước, nhiều chi phí sinh hoạt khác cũng “nhích” theo, nhất là vào dịp cuối năm.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu thêm việc cử tri hiện bày tỏ nhiều lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm.

Bà Nguyễn Thanh Hải nói, trước đây chủ yếu ăn no, còn hiện nay là ăn ngon. Nhưng thực phẩm có đảm bảo hay không là vấn đề cần đặt ra.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị cần xem xét còn kẽ hở về pháp lý để quản lý an toàn thực phẩm không.