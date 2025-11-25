Giá rau xanh tại TPHCM 'giảm nhiệt', người tiêu dùng thở phào

TPO - Sau nhiều tuần leo thang vì mưa lớn, triều cường khiến nguồn cung đứt gãy, giá rau củ ở TPHCM đã bắt đầu giảm mạnh. Rau về chợ dồi dào trở lại, cả tiểu thương lẫn người tiêu dùng đều nhẹ nhõm.

Nhộn nhịp trở lại

Sau thời gian dài “đội giá” vì mưa lũ ảnh hưởng đến nhiều địa phương, thị trường rau củ tại TPHCM hiện đã có dấu hiệu giảm nhiệt. Ghi nhận trong ngày 25/11, tại các chợ dân sinh ở TPHCM như Gò Vấp, Hòa Bình, Phạm Văn Hai…, nhiều tiểu thương cho biết giá rau đã giảm từ 2.000 – 10.000 đồng/kg tùy loại, sản lượng hàng nhập về chợ cũng dồi dào hơn.

Rau củ về chợ TPHCM nhiều hơn, giá giảm dần

Tại chợ Phú Nhuận (phường Phú Nhuận), chị Thủy (tiểu thương bán rau) vui mừng nói: “Hôm qua dưa leo, bầu bí… còn 40.000 – 50.000 đồng/kg, nay chỉ còn 30.000 – 35.000 đồng. Rau củ nhiều hơn nên tôi cũng an tâm phần nào”.

Khảo sát tại một số quầy rau tươi, giá cải thảo, bắp cải, cải dún… đang dao động 35.000 – 45.000 đồng/kg, giảm nhẹ so với tuần trước. Tuy nhiên, giá một số loại gia vị như hành lá, ngò rí vẫn neo mức rất cao, 100.000 – 110.000 đồng/kg, gấp đôi so với trước kia. Riêng cà chua tại nhiều chợ vẫn còn mức 50.000 – 60.000 đồng/kg tùy loại.

Không chỉ chợ truyền thống, các hội nhóm chợ online trong chung cư, khu dân cư cũng sôi động hơn sau nhiều ngày đứt hàng. Nhiều tiểu thương chọn bán đồng giá 35.000 – 40.000 đồng/kg để khách dễ mua.

Chợ online của chung cư Him Lam Phú An rao giá với mức chỉ 35.000 đồng/kg (tùy loại)

Chị Hằng, cư dân chung cư Him Lam Phú An (phường Phước Long) cho biết, chợ online nội khu đã có lại đầy đủ rau xanh, củ quả: “Từ cuối tuần, nhóm chợ rao hàng liên tục. Rau phong phú, giá mềm hơn. Ai cũng mừng vì bữa cơm đỡ áp lực”.

Theo đại diện Công ty Quản lý chợ đầu mối Thủ Đức, giá rau giảm là nhờ thương nhân chủ động điều tiết nguồn hàng từ những nơi không bị ngập úng. Ví dụ, nếu trước đây rau từ Lâm Đồng chủ yếu lấy ở Đơn Dương, Lạc Lâm thì nay thương nhân tăng cường thêm hàng từ khu vực Lâm Hà để bù đắp.

Rau củ về chợ đầu mối dồi dào hơn, giá giảm

Bên cạnh đó, giao thông Bắc – Nam đã thông suốt, nguồn hàng từ Trung Quốc trở lại đều đặn. Một số mặt hàng mới từ Thái Lan như các loại nấm cũng góp phần làm phong phú nguồn cung.

Trong ngày 25/11, lượng rau về chợ đầu mối Thủ Đức đạt 1.578 tấn. Nhiều mặt hàng ghi nhận giá giảm mạnh: xà lách búp Đà Lạt giảm 10.000 đồng/kg còn 60.000 đồng/kg; cải thảo giảm 5.000 đồng còn 20.000 đồng/kg; cải xanh giảm 4.000 đồng còn 26.000 đồng/kg; dưa leo và khổ qua giảm 2.000 đồng/kg…

Siêu thị tăng khuyến mãi để “kéo” giá

Đại diện Saigon Co.op cho biết nhiều tuần nay người dân phải đối mặt với cú sốc giá rau do mưa lớn, triều cường khiến việc thu hoạch, vận chuyển đình trệ, nguồn cung giảm mạnh. Nhiều loại rau củ tăng từ 15 – 50% khiến chi phí bữa ăn hằng ngày đội lên đáng kể.

Siêu thị dồi dào rau củ

Để hỗ trợ người tiêu dùng, Saigon Co.op đã làm việc với các nhà cung cấp địa phương để linh hoạt vận chuyển rau ôn đới từ Đà Lạt và bao tiêu rau lá nhiệt đới như rau muống, cải ngọt… giúp giữ nguồn cung ổn định và duy trì mức giá bình ổn.

Từ nay đến cuối năm, Saigon Co.op tiếp tục hỗ trợ vốn và bao tiêu sản phẩm cho hợp tác xã, nhà cung cấp, với mục tiêu giữ thị trường ổn định và đảm bảo đủ nguồn rau sạch cho hệ thống siêu thị.

Nhiều chương trình giảm giá rau tươi tại siêu thị thu hút người tiêu dùng

Đại diện các siêu thị khác như MM Mega Market, Aeon, Emart, Big C… cũng cam kết không tăng giá, tăng các chương trình khuyến mãi các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thiết yếu.