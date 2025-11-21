Bão lũ cắt đứt nguồn cung, giá rau xanh TPHCM leo thang từng ngày

TPO - Những ngày qua, thị trường rau củ tại TPHCM trở nên “nóng” khi nguồn cung từ Đà Lạt – nơi cung cấp đến 90% rau xanh cho thành phố bị gián đoạn do mưa lớn và sạt lở nhiều tuyến đường huyết mạch. Tại các chợ truyền thống, nhiều tiểu thương phải thu hẹp sạp, giảm lượng lấy hàng, thậm chí “đứt” nguồn khiến giá rau tăng gấp đôi, gấp ba mà vẫn không có hàng để bán.

Nhiều sạp rau vắng... rau

Trưa 21/11, chợ Phú Nhuận (phường Phú Nhuận) thưa vắng dù trong giờ cao điểm chợ. Một số quầy rau chỉ lác đác vài bó rau muống, ít bầu bí, mướp… Khi hỏi rau Đà Lạt, nhiều tiểu thương lập tức lắc đầu: “Không nhập được. Giá cao lắm mà hàng cũng xấu, hư dập nhiều, khách chê không mua”.

Nhiều sạp hàng ở chợ truyền thống TPHCM khan hiếm rau xanh, chỉ còn ít bầu bí, rau muống, cà chua... giá tăng cao

Bà Thu, tiểu thương bán rau củ cho hay: “Xà lách, cà chua, khoai tây Đà Lạt hiện rất đắt, hàng về cũng hư dập nhiều khiến khách không mua. Tôi chỉ lấy củ quả từ nông dân ở TPHCM, Tây Ninh… là chính”.

Tại các sạp, hàng hóa chủ yếu là bầu, bí, mướp, đậu ve, đậu đũa, dưa leo… Trong khi đó, rau xanh, rau ăn lá như hành lá, xà lách rất ít. Nhiều người đi chợ than giá tăng từng ngày.

Chị Hương (phường Vườn Lài) cầm 20.000 đồng chỉ mua được… 3 trái dưa leo nhỏ. “Trước dưa leo chỉ 10.000 – 15.000 đồng/kg, mới vài ngày đã tăng giá chóng mặt. Bầu, bí thì 30.000 – 40.000 đồng/kg, còn hành lá, ngò ôm đã lên tới 100.000 – 110.000 đồng/kg. Đi chợ với 100.000 đồng giờ không mua nổi rổ rau” – chị Hương thở dài.

Quầy hàng rau nhưng củ quả là chính, chủ yếu nguồn hàng từ TPHCM, Tây Ninh... vắng hẳn rau Đà Lạt

Tại chợ Bình Triệu, nhiều sạp gần như trống trơn. Chị Hương – tiểu thương chuyên bán rau củ Đà Lạt – đứng ngóng khách nhưng lại chẳng có hàng để bán.

Tình trạng tương tự diễn ra tại nhiều chợ truyền thống như Tân Định, Bến Thành, Bà Chiểu, Thị Nghè, Gò Vấp… Các tiểu thương cho biết phải chạy đôn chạy đáo nhiều mối, thậm chí đặt cọc trước để giữ hàng.

Bà Trang (chợ Bàn Cờ) kể: “Đường sá ở Lâm Đồng sạt lở, xe không đi được. Hôm qua tôi đợi cả buổi mà xe không xuống được hàng. Tôi phải đến tận chợ đầu mối Thủ Đức, lấy từ nhiều vựa rau mới có đủ hàng để bán. Giá đắt thì cũng phải chịu”.

Theo thông tin từ các chợ đầu mối tại TPHCM, lượng hàng về giảm từ 15 – 30% tùy loại. Do phải chạy vòng tuyến, đợi nước rút, chi phí vận chuyển tăng mạnh. Không chỉ rau ăn lá dễ hỏng mà các loại củ quả dự trữ như bầu, bí, khoai cũng tăng giá theo.

Để có đủ rau bán cho người dân, tiểu thương cho biết phải lấy từ nhiều nguồn và chấp nhận giá cao

Công ty CP Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối Thủ Đức cho biết, trong tuần này, nhiều loại rau tăng giá từ 15 – 50%. Tăng mạnh nhất là hành lá – tăng thêm 20.000 đồng/kg, lên 60.000 đồng/kg. Ngò rí tăng 30%, cải bó xôi tăng hơn 20%, ớt hiểm tăng 10.000 đồng/kg lên 70.000 đồng/kg. Một loạt mặt hàng khác như bầu, khổ qua, đậu cove, cà chua Đà Lạt… cũng đồng loạt điều chỉnh tăng.

Những ngày qua, quốc lộ 20 bị chia cắt do sạt lở khiến xe vận chuyển từ Lâm Đồng phải dừng hoặc đổi tuyến. Đặc biệt, rạng sáng 20/11, đèo Mimosa bị đứt gãy hoàn toàn sau vụ sạt lở lớn, khiến toàn bộ đường xuống TPHCM bị tê liệt nhiều giờ. Đây là nguyên nhân khiến giá rau xanh tăng mạnh.

Siêu thị xoay xở nguồn cung

Do ảnh hưởng của mưa lớn và sạt lở ở Lâm Đồng, hệ thống phân phối hiện đại cũng đối mặt khó khăn trong vận chuyển. MM Mega Market Việt Nam (MMVN) cho biết, nhiều tuyến giao thông, đặc biệt là khu vực Nha Trang – Quy Nhơn – Phú Yên, bị ngập úng và lũ dâng, gây khó khăn trong lưu thông.

Trong khi đó, các siêu thị cũng căng mình xoay xở để có đủ rau xanh đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng thành phố

MMVN cho biết các chuyến xe từ Platform Đà Lạt về miền Nam vẫn được duy trì. Với các tuyến đi miền Trung và miền Bắc, một số xe gồm hàng khô, đông lạnh và hàng tươi đang chờ lực lượng chức năng hướng dẫn khi nước rút. Doanh nghiệp tuân thủ các chỉ đạo của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn cho người và hàng.

Tại miền Bắc, MMVN duy trì lượng hàng thông qua kho trung tâm Bắc Ninh cùng mạng lưới nhà cung cấp khu vực. Tại miền Nam, đơn vị khẳng định hàng hóa vẫn dồi dào và chưa có dấu hiệu thiếu hụt; đồng thời phối hợp với các nhà cung cấp uy tín để phân phối kịp thời, hạn chế gián đoạn nguồn cung. Tại miền Trung, MM Mega Market Nha Trang đang bị ảnh hưởng bởi lũ lớn; MM Mega Market Quy Nhơn cũng bị tác động nhưng trung tâm vẫn duy trì hoạt động.

Các siêu thị cho biết sử dụng nguồn hàng tại chỗ và từ các nhà cung cấp gần TPHCM để hạn chế gián đoạn nguồn cung

Saigon Co.op cho biết, từ tối 19/11, xe vận chuyển rau củ từ Đà Lạt về TPHCM đã không thể lưu thông do sạt lở đèo Mimosa. Nguồn dự trữ rau củ của hệ thống cơ bản đủ cung ứng đến cuối tuần. Tuy nhiên, nếu tuyến TPHCM – Lâm Đồng chưa được khắc phục trong vài ngày tới, Saigon Co.op sẽ tính đến phương án bổ sung nguồn hàng khác.

Đại diện Central Retail cho biết hệ thống đã chuyển sang sử dụng nguồn hàng tại chỗ và từ các nhà cung cấp gần TPHCM để giảm phụ thuộc vào rau củ từ Đà Lạt. Đồng thời tăng cường nhập các mặt hàng có sản lượng lớn ở miền Bắc như khoai, bầu, bí, cà rốt để đảm bảo nguồn cung.

Liên quan đến tình trạng sạt làm làm gián đoạn nhiều tuyến đường từ Lâm Đồng, vựa rau của TPHCM, một số doanh nghiệp tại Lâm Đồng cho hay vẫn còn một số tuyến đường khác thay thế nhưng thời gian vận chuyển lâu hơn, chi phí vận chuyển tăng.