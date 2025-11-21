Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 ứng cứu người dân vùng lũ Lâm Đồng

TPO - Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện của Quân khu 7 đã đến các xã bị ngập lụt ở Lâm Đồng hỗ trợ di dời người dân và tài sản.