Xã hội

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 ứng cứu người dân vùng lũ Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện của Quân khu 7 đã đến các xã bị ngập lụt ở Lâm Đồng hỗ trợ di dời người dân và tài sản.

tp-7.jpg
Sáng 21/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 đang tích cực hỗ trợ di dời người dân﻿ cùng tài sản các xã Cát Tiên, Cát Tiên 2 (tỉnh Lâm Đồng).
tp-3.jpg
tp-6.jpg
tp-1.jpg
Nhiều vật dụng sinh hoạt của người dân được đưa đến nơi an toàn.
tp-11.jpg
Đến sáng nay, một số khu vực xã Cát Tiên vẫn còn tình trạng ngập lụt.
tp-13.jpg
Lực lượng chức năng dùng cano tiếp cận khu vực bị ngập để cứu hộ.
tp-14.jpg
Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm cho biết, trong đêm 20 và sáng 21/11, đơn vị đã di dời 1.500 hộ dân cùng nhiều tài sản ở khu vực Cát Tiên đến nơi an toàn.
tp-2.jpg
Sáng cùng ngày, hơn 230 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn BB302 và Sư đoàn 25CB (Quân Khu 7) cũng đã xuất quân đến xã D'ran để hỗ trợ người dân khắc phục sau mưa lũ.

Dịp này, đoàn công tác Quân khu 7 đã trao tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng số tiền 1 tỷ đồng nhằm góp phần khắc phục thiệt hại do mưa bão, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Thái Lâm
