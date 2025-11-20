Cháu bé được tìm thấy trong đống đổ nát sau sạt lở đã qua cơn nguy kịch

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, cháu bé 8 tuổi được cứu khỏi đống đổ nát sau vụ sạt lở tại phường Xuân Trường - Đà Lạt trong tình trạng đa chấn thương hiện đã qua cơn nguy kịch.

gen-h-hinh-2.jpg
Cháu D. tiếp tục được điều trị và theo dõi tại bệnh viện.

Ngày 20/11, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, đơn vị tiếp nhận bé gái T.T.D. (8 tuổi, trú phường Xuân Trường - Đà Lạt) trong tình trạng đa chấn thương sau khi bị vùi lấp do sạt lở đất vào tối qua 19/11.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, ngay khi tiếp nhận cháu D đơn vị đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp và tổ chức hội chẩn toàn viện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế và Ban Giám đốc bệnh viện.

Đến sáng nay, cháu D đã qua cơn nguy kịch và tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Hiện cháu đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 18h30 ngày 19/11, mưa lớn kéo dài làm taluy dương phía sau một căn nhà trong hẻm ở phường Xuân Trường - Đà Lạt bất ngờ bị sạt lở, đất đá đổ ập xuống khiến căn nhà bị vùi lấp một phần. Thời điểm xảy ra sự cố, nhiều người trong nhà kịp chạy ra ngoài, riêng bé gái 8 tuổi hoảng loạn và bị mắc kẹt trong phòng vệ sinh.

Đến 19h10, lực lượng cứu hộ đã đưa được bé gái ra ngoài và chuyển cho gia đình chăm sóc. Nạn nhân trong tình trạng hoảng sợ sau sự cố.

Thái Lâm
