Lâm Đồng:

Bé gái 8 tuổi thoát nạn thần kỳ sau sạt lở taluy

Thái Lâm

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời giải cứu một bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt trong đống đổ nát khi taluy dương sạt lở, đất đá đổ ập xuống nhà.

Tối 19/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã giải cứu thành công một bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau vụ sạt lở taluy dương tại phường Xuân Trường - Đà Lạt.

z7241878566446-8620c8b96312dd770f20793fba1f5542.jpg
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường giải cứu cháu bé. Ảnh: NDCC.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 cùng ngày, mưa lớn kéo dài làm taluy dương phía sau một căn nhà trong hẻm ở phường Xuân Trường - Đà Lạt bất ngờ bị sạt lở, đất đá đổ ập xuống khiến căn nhà bị vùi lấp một phần. Thời điểm xảy ra sự cố, nhiều người trong nhà kịp chạy ra ngoài, riêng bé gái 8 tuổi hoảng loạn và bị mắc kẹt trong phòng vệ sinh.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ. Nhiều cán bộ trực tiếp dùng đèn pin, xà beng và các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận hiện trường trong điều kiện đất còn trượt xuống liên tục.

Đến 19h10, lực lượng cứu hộ đã đưa bé gái ra ngoài an toàn và bàn giao cho gia đình chăm sóc. Nạn nhân không bị thương nặng nhưng hoảng sợ sau sự cố.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đồng thời dọn dẹp đất đá và đánh giá nguy cơ sạt lở nhằm bảo đảm an toàn khu vực.

Thái Lâm
#sạt lở #phường Xuân Trường - Đà Lạt #cứu hộ #bé gái #sạt taluy #Lâm Đồng

