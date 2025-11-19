Xuyên đêm ứng cứu người dân ở Khánh Hòa chạy lũ

TPO - Nước lũ dâng lên nhanh, nhiều hộ dân ở Khánh Hòa bị cô lập đã gọi cầu cứu. Lực lượng chức năng lập tức lên đường, xuyên đêm tiếp cận hiện trường, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Sau gia đình ông Mẫn, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục di dời thêm 20 người của 7 hộ dân ra khỏi khu vực ngập lụt này đến nơi an toàn.
Lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa làm việc xuyên đêm ở vùng ngập lụt để giúp người dân.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trên các sông tỉnh Khánh Hòa lũ lên lại vào trưa chiều 19/11, dao động ở mức báo động 2-3. Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục lên và đạt đỉnh trong khoảng từ 6-12 giờ tới, đỉnh lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa ở mức trên báo động 3 từ 0,2-0,5m. Trên sông Cái Nha Trang tại trạm thủy văn Đồng Trăng xấp xỉ mức báo động 3. Tại trạm Diên Phú trên mức báo động 3 từ 0,8-1,1m. Trên sông Cái Phan Rang, đỉnh lũ tại trạm Tân Mỹ xấp xỉ mức báo động 3; tại trạm Phan Rang dưới mức báo động 3 từ 0,4-0,8m.