Xã hội

Xuyên đêm ứng cứu người dân ở Khánh Hòa chạy lũ

Thanh Thanh

TPO - Nước lũ dâng lên nhanh, nhiều hộ dân ở Khánh Hòa bị cô lập đã gọi cầu cứu. Lực lượng chức năng lập tức lên đường, xuyên đêm tiếp cận hiện trường, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

ngap-3.jpg
Sáng 19/11, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH vừa ứng cứu thành công gia đình ông Nguyễn Văn Mẫn (3 người lớn, 1 trẻ em) ở đường Phong Châu (thôn Phước Thượng, phường Nam Nha Trang) bị nước lũ uy hiếp.
ngap-5.jpg
Tại khu vực đường Phong Châu, nước lũ dâng gần 1m, chảy xiết, nhiều ô tô và tài sản của người dân ngập sâu trong nước. Công tác tiếp cận gặp nhiều trở ngại do địa hình ngập nặng và dòng chảy mạnh.
1-4.jpg
Nhiều khu vực nước ngập sâu khiến mọi hoạt động của người dân trở nên rất khó khăn.
1-2.jpg
1-3.jpg
Sau gia đình ông Mẫn, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục di dời thêm 20 người của 7 hộ dân ra khỏi khu vực ngập lụt này đến nơi an toàn.
1-1.jpg
Toàn khu vực Ngọc Hiệp (phường Tây Nha Trang) đều ngập trong nước.
2.jpg
Nhiều người dân ở phường Tây Nha Trang phải dùng thuyền để di chuyển.
ngap-2.jpg
Từ tối 18/11, nước lũ từ sông Cái cuồn cuộn đổ về, gây ngập nặng tại Diên Khánh, Bắc – Tây – Nam Nha Trang.
ngap-7.jpg
Khuya 18/11, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa một cháu bé bị hóc dị vật ở phường Tây Nha Trang ra khỏi vùng ngập và di chuyển đến bệnh viện an toàn. Ảnh: ANTV Khánh Hòa.
ngap-1.jpg
ngap-4.jpg
Lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa làm việc xuyên đêm ở vùng ngập lụt để giúp người dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trên các sông tỉnh Khánh Hòa lũ lên lại vào trưa chiều 19/11, dao động ở mức báo động 2-3. Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục lên và đạt đỉnh trong khoảng từ 6-12 giờ tới, đỉnh lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa ở mức trên báo động 3 từ 0,2-0,5m. Trên sông Cái Nha Trang tại trạm thủy văn Đồng Trăng xấp xỉ mức báo động 3. Tại trạm Diên Phú trên mức báo động 3 từ 0,8-1,1m. Trên sông Cái Phan Rang, đỉnh lũ tại trạm Tân Mỹ xấp xỉ mức báo động 3; tại trạm Phan Rang dưới mức báo động 3 từ 0,4-0,8m.

Thanh Thanh
#Khánh Hòa #lũ lụt #cứu hộ #ngập nặng #di dời #lực lượng chức năng #cô lập #nước dâng lên nhanh #Nha Trang

