Xuyên đêm ứng cứu người dân ở Khánh Hòa chạy lũ

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trên các sông tỉnh Khánh Hòa lũ lên lại vào trưa chiều 19/11, dao động ở mức báo động 2-3. Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục lên và đạt đỉnh trong khoảng từ 6-12 giờ tới, đỉnh lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa ở mức trên báo động 3 từ 0,2-0,5m. Trên sông Cái Nha Trang tại trạm thủy văn Đồng Trăng xấp xỉ mức báo động 3. Tại trạm Diên Phú trên mức báo động 3 từ 0,8-1,1m. Trên sông Cái Phan Rang, đỉnh lũ tại trạm Tân Mỹ xấp xỉ mức báo động 3; tại trạm Phan Rang dưới mức báo động 3 từ 0,4-0,8m.