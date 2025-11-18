Khánh Hòa họp khẩn chỉ đạo khắc phục sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng trên toàn tỉnh

TPO - Mưa lớn hai ngày qua khiến Khánh Hòa hứng chịu hàng loạt vụ sạt lở, ngập lụt, làm nhiều người thương vong và gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

Sáng 18/11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp khẩn nghe báo cáo tình hình khắc phục sự cố sạt lở tại đèo Khánh Lê, đèo Khánh Sơn và nhiều khu vực bị ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Khu vực phường Tây Nha Trang chìm trong nước.

Tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Túy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: Trong ngày 17/11, lực lượng đặc công đã tổ chức di dời người dân tại các vùng hạ lưu, đồng thời phối hợp với công an địa phương triển khai cứu hộ tại các khu vực ngập sâu ở phường Tây Nha Trang.

Ông Túy cũng đánh giá công tác cứu hộ tại hai điểm sạt lở lớn là đèo Khánh Sơn và đèo Khánh Lê vẫn còn những vướng mắc, đặc biệt là sự phối hợp chưa đồng đều giữa các lực lượng. Đến 23h đêm 17/11, các lực lượng vũ trang đã cơ động đến các vị trí theo phương án, riêng lực lượng cứu hộ tại đèo Khánh Sơn vẫn đang tiếp tục ứng trực.

Ông Nguyễn Đình Anh Minh - Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang, báo cáo mưa lũ đã cuốn trôi hoàn toàn cầu Phú Kiểng với thiệt hại ước tính khoảng 900 triệu đồng. Hiện địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, cho biết mưa lớn vẫn có diễn biến phức tạp đến hết ngày 19/11. Các hồ chứa trên địa bàn đã đón hơn 30 triệu m³ nước. Do lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn, sông Cái Nha Trang dâng cao gây ngập tại nhiều khu vực như: phường Tây Nha Trang, xã Diên Điền... Ngoài hai vụ sạt lở gây 7 người chết tại đèo Khánh Lê và Khánh Sơn, sáng nay tiếp tục ghi nhận thêm 1 trường hợp mất tích tại phường Bắc Nha Trang.

Lực lượng cứu hộ di dời người dân đến nơi an toàn.

Lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng cảnh báo mưa to đến rất to vẫn có khả năng tiếp diễn trong ngày 18 và 19/11. Cục đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát các điểm nguy cơ sạt lở, bố trí lực lượng trực theo dõi tại các khu dân cư, đồng thời kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp có yếu tố tác động môi trường. Cục cũng khuyến cáo Khánh Hòa hạn chế xe khách, xe du lịch lưu thông vào ban đêm tại các điểm xung yếu.

Kết luận cuộc họp, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết mưa lớn trong hai ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân. Ông đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh bố trí đội ngũ y bác sĩ, trang thiết bị để nỗ lực cứu chữa các nạn nhân trong vụ sạt lở đèo Khánh Lê, toàn bộ các trường hợp này được miễn viện phí.

Một điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng yêu cầu “khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở theo chỉ đạo của Thủ tướng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ”. Các ngành chuẩn bị điều kiện để học sinh có thể trở lại trường sớm và an toàn; đồng thời hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân, kiểm soát giá cả thị trường trong thời gian thiên tai kéo dài.

Về sự cố tại đèo Khánh Sơn, Bí thư Thành đề nghị các lực lượng tăng cường trang thiết bị để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời lưu ý việc điều tiết hồ chứa trong những ngày tới phải được thực hiện khoa học, có tham vấn chuyên gia và đồng bộ với các phương tiện cứu hộ.