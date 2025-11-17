Khánh Hòa Đất đá sạt xuống lán trại ven đèo Khánh Sơn, 3 người bị vùi lấp

Trước đó, nhóm 10 người đi phát dọn rừng thuê, dựng lán tại khu vực ven đèo Khánh Sơn (tỉnh lộ 9) để nghỉ qua đêm. Khoảng hơn 18h ngày 16/11, ngay sau bữa tối, đất đá bất ngờ sạt xuống. Bảy người kịp chạy thoát, 3 người bị vùi lấp trong khu vực sạt lở.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa cùng chính quyền địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Đến 23h55 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đưa được 2 nạn nhân ra ngoài (trong đó 1 người tử vong, người còn lại đang được điều trị tại bệnh viện); một người còn lại vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, trong 24 giờ qua địa phương có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, với lượng mưa phổ biến 30–80mm, cục bộ trên 120mm. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trong tỉnh bị ngập sâu, sạt lở xảy ra tại nhiều vị trí trên đèo Khánh Sơn.