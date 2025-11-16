Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Mưa lớn kéo dài gây ngập sâu, Khánh Hòa cảnh báo

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngập sâu. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh đã nâng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất lên cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, yêu cầu người dân vùng núi khẩn trương di dời.

Ngày 16/11, tỉnh Khánh Hòa đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng về thiên tai và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, lượng mưa đo được từ 1-12h cùng ngày tại khu vực Nha Trang đạt 75,6 mm, trong khi tại xã Diên Phú là 62,4 mm.

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường tại các phường Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang rơi vào tình trạng ngập cục bộ, dao động từ 0,2-0,8 m. Dự báo cho thấy phạm vi ngập lụt tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

ngap-2.jpg
Mưa lớn khiến nhiều khu vực của tỉnh Khánh Hòa ngập sâu.

Đặc biệt, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đã được nâng lên mức rủi ro thiên tai cấp độ 1. Trong vòng 6 giờ tới, dự báo lượng mưa tại phía Nam tỉnh Khánh Hòa có thể dao động từ 50-100 mm, có nơi vượt ngưỡng 150 mm. Trong khi đó ở phía Bắc Khánh Hòa ghi nhận từ 40-70 mm, một số điểm có thể trên 100 mm.

Các điểm nóng được cảnh báo có nguy cơ sạt lở cao gồm đèo Phượng Hoàng trên quốc lộ 26 đoạn qua Tây Ninh Hòa, đèo Khánh Lê nối Nha Trang - Đà Lạt trên quốc lộ 27C thuộc địa phận Khánh Vĩnh, các sườn núi Chai Lay, Chai Ma Bai (phường Tây Ninh Hòa).

Ngoài ra còn có vách núi Hòn Giao (xã Tây Khánh Vĩnh và xã Nam Khánh Vĩnh), cùng khu vực sườn núi xã Khánh Sơn. Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới (từ 14h ngày 16/11 đến 13h ngày 17/11), mưa lớn tiếp tục duy trì trên diện rộng.

satlo-3.jpg
Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đã được nâng lên mức rủi ro thiên tai cấp độ 1.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ khẩn cấp. Lực lượng chức năng theo dõi sát bản tin thời tiết, kiểm tra các khu dân cư ven sông, vùng trũng để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời chuẩn bị lương thực và nhu yếu phẩm hỗ trợ. Các điểm ngập sâu, sạt lở được bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông.

phan-bo.jpg
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá tại các khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Chính quyền địa phương vận động người dân kê cao tài sản, khơi thông dòng chảy, chống úng tại khu dân cư và khu công nghiệp. Ngành nông nghiệp hướng dẫn vận hành hồ chứa an toàn, cảnh báo mưa lũ vùng hạ du. Các đơn vị quản lý hồ chứa kiểm tra công trình, vận hành đúng quy trình, phối hợp cảnh báo và sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm. Ngành giáo dục cần theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động cho học sinh nghỉ học khi mưa lũ lớn xảy ra.

#Khánh Hòa #mưa lớn #ngập lụt #sạt lở đất #ứng phó thiên tai #đời sống #sơ tán

