Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mưa lớn gây ngập sâu, nhiều khu vực biên giới ở Quảng Trị bị chia cắt

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mưa lớn kéo dài từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường ở khu vực biên giới Quảng Trị bị ngập sâu, giao thông gián đoạn. Bộ đội Biên phòng các đồn tuyến biên giới đã tăng cường lực lượng chốt chặn, cảnh báo nguy hiểm và hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ.

Thông tin từ các đồn Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều 16/11, mực nước tại các sông, suối dâng nhanh, gây ngập lụt nhiều vị trí trọng yếu. Ở xã Kim Ngân, đường từ trung tâm xã vào đập Cồn Cùng và bản An Bai ngập gần 1 m.

98112064871564073233-20251031123823.jpg
Nhiều địa bàn thuộc khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị bị chia cắt do mưa lũ.

Quốc lộ 9B đoạn qua các ngầm Km23 và Km25 chìm trong nước từ 0,4 - 0,6 m, khiến giao thông tạm thời bị chia cắt. Đồn Biên phòng Làng Ho đã phối hợp địa phương cắm biển cảnh báo, yêu cầu người dân không đi qua các ngầm tràn.

Tại xã La Lay, mưa lớn diện rộng khiến cầu tràn các thôn A Ngo, A Rong ngập khoảng 0,5 m. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đã tổ chức lực lượng trực chốt, bảo đảm an toàn cho người dân.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám địa bàn, theo dõi sát diễn biến mưa lũ và phối hợp chính quyền thiết lập cảnh báo sớm tại các vị trí xung yếu, đặc biệt là khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt trượt.

hh-62d248b30-20250928134831.jpg
Bộ đội biên phòng bám địa bàn ứng phó với mưa lũ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên mức báo động 1 – 2, một số nơi xấp xỉ báo động 3. Nguy cơ ngập sâu, diện rộng ở vùng hạ lưu, nhất là khu vực sông Kiến Giang; đồng thời cảnh báo rất cao về lũ quét, sạt lở đất tại miền núi và các khu vực bãi thải, công trình thi công đường bộ, điện gió.

Hoàng Nam
#bộ đội biên phòng #khu vực biên giới #tỉnh quảng trị #ngập lụt nhiều vị trí #bám địa bàn #báo động 3

Xem thêm

Cùng chuyên mục