Xã hội

Google News

Vươn khơi sau mưa lũ, ngư dân trúng đậm ghẹ biển, thu hàng triệu đồng

Hoài Nam

TPO - Sau đợt mưa lũ kéo dài, những ngày này, ngư dân Hà Tĩnh bắt đầu ra khơi, nhiều tàu thuyền đánh bắt gần bờ trúng đậm ghẹ thu về hàng triệu đồng mỗi chuyến.

Vươn khơi sau mưa lũ, ngư dân trúng đậm ghẹ biển, thu về hàng triệu đồng. Clip: Hoài Nam
bd8fe119c402485c1113.jpg
Sau nhiều ngày phải nằm bờ do mưa lũ và biển động mạnh, ngư dân các xã Lộc Hà và Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) đã vươn khơi, nhiều tàu thuyền đánh bắt gần bờ trúng đậm ghẹ. Trong ảnh khu vực neo đậu tàu thuyền của ngư dân vùng Cổ Đạm.
8df14ccd6ed6e288bbc7.jpg
2669527650953106486.jpg
Tại tuyến đê nối liền giữa xã Lộc Hà và xã Cổ Đạm, sau khi tàu thuyền vào bờ, ngư dân có mặt rất đông để ra gỡ lưới bán cho thương lái đến thu mua tại chỗ.
2669527650953106486-2.jpg
Theo một số ngư dân, do ảnh hưởng của mưa lũ, biển động mạnh nên thời gian qua tạm ngừng ra khơi. Đến nay khi gió nhẹ, biển lặng, trời hửng nắng mới bắt đầu thả lưới đánh bắt gần bờ. Họ ra khơi từ khoảng 2h -3h sáng, đến khoảng 6h ngư dân chở mẻ lưới đầu tiên vào bờ.
2159577564453383500-2.jpg
Ghẹ sau khi đánh bắt vào bờ được ngư dân dùng dây buộc chặt các phần càng để tránh bị gãy. Mỗi chuyến tàu vào bờ ngư dân trúng đậm từ 20kg-40kg, cũng có thuyền đạt 70kg-100kg, thu về từ hàng triệu đến chục triệu đồng.
2159577564453383500-3.jpg
2159577564453383500-4.jpg
"Chúng tôi rất phấn khởi, vui mừng khi trúng đậm ghẹ sau thời gian dài nghỉ đi biển. Đợt này chúng tôi mỗi ngày ra khơi 3 chuyến đánh bắt gần bờ, khi nào được mẻ lưới ghẹ lớn lại di chuyển vào bờ để người thân gỡ lưới, bán cho thương lái. Như thuyền chúng tôi hôm nay thu về hơn 40kg ghẹ tươi", ông Nguyễn Văn Trung (trú tại xã Lộc Hà) cho hay.
586fca63ef7863263a69.jpg
Ghẹ bám lưới dày đặc, cứ 20cm lại có một con, ngư dân gỡ lưới mỏi tay. Nhiều người cho biết, giá ghẹ bán tại bờ biển giá từ 200-250 ngàn đồng/kg, có những tàu thu về hàng chục triệu đồng.
2159577564453383500-5.jpg
d3898385a69e2ac0738f.jpg
Nhiều gia đình tập trung nhân lực ra để gỡ ghẹ mắc lưới. Trúng đậm ghẹ nên nhiều ngư dân phấn khởi, vui mừng sau thời gian neo thuyền không ra khơi.
181855907490507242-8244.jpg
Ghẹ tươi xanh sau khi được đánh bắt từ biển, ngư dân đưa lên bờ bán cho tiểu thương.
2669527650953106486-3.jpg
Nhiều người dân vùng biển vui mừng khi những chuyến đi biển đầu tiên sau mưa lũ trúng đậm ghẹ biển giá bán cao. Một số người cho biết đây là đợt trúng đậm ghẹ nhiều nhất từ đầu năm đến nay.
Hoài Nam
