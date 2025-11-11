Vươn khơi sau mưa lũ, ngư dân trúng đậm ghẹ biển, thu hàng triệu đồng

TPO - Sau đợt mưa lũ kéo dài, những ngày này, ngư dân Hà Tĩnh bắt đầu ra khơi, nhiều tàu thuyền đánh bắt gần bờ trúng đậm ghẹ thu về hàng triệu đồng mỗi chuyến.
Tại tuyến đê nối liền giữa xã Lộc Hà và xã Cổ Đạm, sau khi tàu thuyền vào bờ, ngư dân có mặt rất đông để ra gỡ lưới bán cho thương lái đến thu mua tại chỗ.
"Chúng tôi rất phấn khởi, vui mừng khi trúng đậm ghẹ sau thời gian dài nghỉ đi biển. Đợt này chúng tôi mỗi ngày ra khơi 3 chuyến đánh bắt gần bờ, khi nào được mẻ lưới ghẹ lớn lại di chuyển vào bờ để người thân gỡ lưới, bán cho thương lái. Như thuyền chúng tôi hôm nay thu về hơn 40kg ghẹ tươi", ông Nguyễn Văn Trung (trú tại xã Lộc Hà) cho hay.
Nhiều gia đình tập trung nhân lực ra để gỡ ghẹ mắc lưới. Trúng đậm ghẹ nên nhiều ngư dân phấn khởi, vui mừng sau thời gian neo thuyền không ra khơi.
Ghẹ tươi xanh sau khi được đánh bắt từ biển, ngư dân đưa lên bờ bán cho tiểu thương.