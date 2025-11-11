Vươn khơi sau mưa lũ, ngư dân trúng đậm ghẹ biển, thu hàng triệu đồng

TPO - Sau đợt mưa lũ kéo dài, những ngày này, ngư dân Hà Tĩnh bắt đầu ra khơi, nhiều tàu thuyền đánh bắt gần bờ trúng đậm ghẹ thu về hàng triệu đồng mỗi chuyến.