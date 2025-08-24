Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm hải sản trước giờ bão số 5 đổ bộ

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh - cho biết, bão số 5 đang hướng thẳng vào Hà Tĩnh. Theo dự báo, khi tiến gần bờ, bão vẫn duy trì sức gió cấp 12-13, giật cấp 15, sức tàn phá được nhận định là rất khủng khiếp. Với bão số 5, dự báo gió sẽ rất mạnh và trên diện rộng, ngay cả vùng núi phía tây cũng khó tránh khỏi tác động. Ngoài ra, mưa đặc biệt lớn trong thời gian ngắn (tập trung trong ngày 25/8) có thể khiến lũ trên các sông lên nhanh, đạt đỉnh ở mức báo động 2-3, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng. Trên biển, gió bão đặc biệt mạnh gây sóng lớn, mưa dông dữ dội, nước biển dâng cao, đe dọa an toàn của tất cả các loại tàu thuyền.