Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm hải sản trước giờ bão số 5 đổ bộ

Hoài Nam

TPO - Trước giờ bão số 5 đổ bộ, nhiều tàu cá Hà Tĩnh đã kịp trở về bờ, mang theo hàng tấn hải sản. Trong số đó có những tàu trúng đậm cả tấn cá, thu về 150 triệu đồng.

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm hải sản trước giờ bão số 5 đổ bộ (Clip: Hoài Nam)
tp-anh-bao-lsjs.jpg
Sáng 24/8, tại cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) nhiều tàu thuyền đã nối đuôi cập cảng trước giờ bão số 5 đổ bộ. Ghi nhận tại cảng cá Cửa Sót khoảng 8h sáng, các phương tiện đánh bắt đã lần lượt về bờ.
tp-anh-bao-aps.jpg
Trong số này, nhiều tàu thuyền trúng mẻ lớn, đem về hàng tấn hải sản sau chuyến đi biển kéo dài gần một tuần.
tp-anh-bao-4.jpg
Thuyền của anh Ngô Văn Hiếu (trú xã Lộc Hà ) ra khơi cách đây 6 ngày, sau khi nghe thông tin về bão đổ bộ đã cập cảng. Chuyến đi này, tàu của anh đánh bắt được 1 tấn cá, chủ yếu là cá thu, cá bạc má, trị giá khoảng 150 triệu đồng.
tp-anh-bao-5.jpg
"Khi nghe dự báo về cơn bão số 5, chúng tôi buộc phải di chuyển vào bờ. May mắn là chuyến đi biển này trúng cá, bán được giá nên anh em cũng phấn khởi. Vừa có lãi vừa kịp vào bờ an toàn”, anh Hiếu chia sẻ.
tp-anh-ohn.jpg
tp-anh-ca-5676.jpg
Cá sau khi đánh bắt vào bờ được thương lái thu mua tại cảng.
tp-anh-bao-2skpsl.jpg
Ghi nhận tại cảng cá Cửa Sót trước giờ bão đổ bộ không có mưa, gió nhẹ, biển lặng. Nhiều tàu thuyền khi cập bờ sẽ bán hải sản rồi đưa tàu đến nơi tránh trú bão để chằng lại nhằm đảm bảo an toàn.
tp-ca.jpg
tp-anh-bao-6.jpg
Ngay sau khi neo đậu, các thuyền viên nhanh chóng thu dọn dụng cụ, phân loại cá và chờ thương lái đến mua.
tp-anh-bao-3.jpg
Cập bến sớm vì bão lớn, thuyền của ông Ngô Hữu Việt (46 tuổi, xã Lộc Hà) cũng vào Cửa Sót sáng nay với sản lượng hơn 6 tạ cá. Chuyến đi kéo dài 6 ngày, tàu có 7 lao động, đánh bắt ở khu vực đảo Bạch Long Vĩ. Sản lượng trên thuyền ông Việt chủ yếu là cá thu, cá đù, cá đốm.
anh-bao-0ipw.jpg
“Khi nghe thông tin bão, chúng tôi quyết định quay vào bờ để đảm bảo an toàn. Nếu không có bão thì giờ này vẫn còn đang thả lưới ngoài khơi. Mang được ít nhiều hải sản vào bờ cũng xem như có lộc biển trước bão”, ông Việt nói.
tp-anh-bao-2093.jpg
Ông Nguyễn Văn Quốc (55 tuổi, xã Lộc Hà) trở về sau gần một tuần trên biển cũng đang neo đậu thuyền tránh bão. Ông Quốc cho biết: “Cơn bão này dự báo lớn, dù đã đưa thuyền vào neo đậu nhưng chúng tôi cũng chưa dám chắc có an toàn hoàn toàn hay không. Chỉ mong sao bão giảm cấp hoặc đổi hướng, chứ bà con vùng biển ai cũng lo lắng”.
tp-1.jpg
Không khí tấp nập tại cảng cá Cửa Sót trước giờ bão số 5 đổ bộ vào đất liền.
tp-anh-bao-oi220.jpg
tp-anh-bao-209.jpg
Tại cảng cá, không khí trở nên nhộn nhịp, hối hả thu dọn đồ đạc để lên bờ.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh - cho biết, bão số 5 đang hướng thẳng vào Hà Tĩnh. Theo dự báo, khi tiến gần bờ, bão vẫn duy trì sức gió cấp 12-13, giật cấp 15, sức tàn phá được nhận định là rất khủng khiếp. Với bão số 5, dự báo gió sẽ rất mạnh và trên diện rộng, ngay cả vùng núi phía tây cũng khó tránh khỏi tác động. Ngoài ra, mưa đặc biệt lớn trong thời gian ngắn (tập trung trong ngày 25/8) có thể khiến lũ trên các sông lên nhanh, đạt đỉnh ở mức báo động 2-3, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng. Trên biển, gió bão đặc biệt mạnh gây sóng lớn, mưa dông dữ dội, nước biển dâng cao, đe dọa an toàn của tất cả các loại tàu thuyền.

    Hoài Nam
    #Hà Tĩnh #cảng cá Cửa sót #biển #Bão số 5 #bão số 5 tại Hà Tĩnh

    Xem thêm

    Cùng chuyên mục