Bão số 5 tăng tốc, Hà Tĩnh dừng các cuộc họp chưa cần thiết để ứng phó

TPO - Trước diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu tất cả hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó bão số 5, dừng các cuộc họp không cần thiết, trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chỉ đạo kịp thời.

Theo dự báo, bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Trung Bộ. Từ đêm 24/8 đến ngày 26/8 khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa to có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn với lưu lượng 200mm trong 3 giờ.

Trước diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu tất cả hệ thống chính trị tập trung cao nhất ứng phó bão số 5 và mưa lũ, hạn chế thấp nhất các thiệt hại.

Cụ thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng thấp trũng để kịp thời thông báo, hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó; bố trí lực lượng sẵn sàng di dời các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm; kịp thời thông tin, khuyến cáo, hướng dẫn người dân đi lại trong khi có mưa lũ, bố trí lực lượng kiểm soát, điều tiết giao thông; không để người dân vớt củi, đánh cá ở khu vực nguy hiểm... nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa tàu thuyền vào bờ để phòng chống bão.

Bằng mọi biện pháp thông tin, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi trú ẩn, neo đậu tàu, thuyền đảm bảo an toàn trước khi bão vào; cấm phương tiện ra khơi khi thời tiết còn diễn biến nguy hiểm.

Hỗ trợ, động viên bà con nông dân, huy động lực lượng thu hoạch các loại cây ăn quả, các loại rau màu, thủy sản, hải sản đã đến kỳ thu hoạch.

Dừng các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung công tác phòng, chống mưa, bão; tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra. Theo dõi cập nhật diễn biến thời tiết để kịp thời chỉ đạo ứng phó với tình hình mưa bão và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Theo thống kê của Ban quản lý Các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, đến 14h30' ngày 23/8, đã có 605 tàu, thuyền về neo đậu tại các cảng trên địa bàn tỉnh; trong đó, có 564 tàu, thuyền của ngư dân Hà Tĩnh và 41 tàu, thuyền của ngư dân ngoại tỉnh.

Các trường học cũng kê cao tài sản để ứng phó mưa bão.

Tính tới chiều 23/8, cơ bản ngư dân đã nắm bắt được thông tin về bão và tìm nơi tránh trú an toàn, tuy nhiên, hiện vẫn chưa liên lạc được với 30 tàu cá/152 lao động. Tại các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão, bố trí lực lượng của cảng, phối hợp với chính quyền địa phương và BĐBP kiểm tra, kiểm soát và sắp xếp các tàu cá vào neo đậu an toàn.

Đến 11h ngày 23/8, dung tích các hồ chứa lớn phổ biến đạt từ 45 - 85% so với dung tích thiết kế. Các hồ chứa vừa và nhỏ khác đến nay đạt từ 45 - 85 %. Các địa phương, đơn vị quản lý đã chủ động điều tiết xả lũ một số hồ chứa.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã ra thông báo xả tràn 7 hồ chứa lớn (Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn và Tàu Voi) từ sáng 24/8 với lưu lượng 5–120 m³/s để giảm áp lực nước, tránh nguy cơ vỡ hồ và sạt lở vùng hạ du.