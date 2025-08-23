Nghệ An hỏa tốc yêu cầu thủy điện lớn nhất Bắc Trung bộ xả nước trước bão số 5

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tỉnh Nghệ An vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành giảm lũ cho hạ du.

Ngày 23/8, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Phó trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã ký công văn hỏa tốc đề nghị Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành giảm lũ cho hạ du.

Đây là động thái được đưa ra trước dự báo về ảnh hưởng của mưa lớn từ cơn bão số 5 (bão Kajiki).

Theo đó, tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xả nước xuống hạ du với lưu lượng lớn hơn lưu lượng nước về hồ để hạ dần mực nước hồ.

Nếu mực nước tại trạm thủy văn Con Cuông vượt mức báo động I nhưng vẫn dưới mức báo động II hoặc lưu lượng về hồ từ 1.000m3/s đến 1.200m3/s thì vận hành xả nước qua công trình với lưu lượng bằng lưu lượng về hồ để duy trì mực nước hồ.

anh-3.jpg
Thủy điện Bản Vẽ xả lũ

Trường hợp nếu xuất hiện đợt lũ làm cho lưu lượng về hồ tăng trên 1.200m3/s hoặc mực nước tại trạm thủy văn Con Cuông hoặc Chợ Tràng vượt mức báo động II thì giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ thực hiện vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du.

Khi lưu lượng về hồ giảm dần về dưới 1.000m3/s và Cục Khí tượng thủy văn dự báo trong 10 ngày tới ở các địa phương trên lưu vực sông Cả không xuất hiện các hình thế thời tiết có thể gây ra mưa, lũ lớn trên lưu vực thì thủy điện Bản Vẽ vận hành trong điều kiện bình thường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu, trong quá trình vận hành, căn cứ tình hình thời tiết và lượng mưa, Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ chỉ đạo điều chỉnh việc xả lũ, cắt giảm lũ theo đúng các quy định của Chính phủ. Các sở, ngành liên quan giám sát việc vận hành xả lũ để giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du.

Mực nước tại trạm thủy văn Con Cuông lúc 7h sáng 23/8 là 24,47m; dưới mức báo động I là 3,53m. Lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ lúc 9h sáng 23/8 là 262m3/s.

Mực nước hồ Bản Vẽ lúc 9h sáng 22/8 là 191,92m/200m. Lúc 9h sáng 23/8, lượng xả qua tràn và tổ máy thủy điện Bản Vẽ là 405m3/s.

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, với công suất thiết kế 320MW, có diện tích lưu vực rộng hơn 8.700km².

Nghệ An hiện có khoảng 2.790 tàu thuyền với gần 12.600 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Các đơn vị quân đội, chính quyền địa phương đã thông báo về hướng di chuyển, cấp độ cơn bão số 5 (bão Kajiki) cho các chủ tàu thuyền khẩn trương vào các nơi tránh trú bão an toàn.

Thu Hiền
