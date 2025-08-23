Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đà Nẵng cắt tỉa hàng loạt cây xanh phòng chống bão

Thanh Hiền

TPO - Những loài cây dễ gãy đổ như phượng vỹ, muồng tím, lim xẹt, bàng Đài Loan…, cây có dấu hiệu mất an toàn sẽ được cắt tỉa mạnh.

Hàng loạt cây xanh tại các tuyến đường ở Đà Nẵng đang được cắt tỉa khi mùa mưa bão cận kề.

tp-cayxanh-9.jpg
Cây xanh trên những tuyến đường ở vùng ven, thưa dân cư được tiến hành cắt tỉa trước. Khi thời tiết chuyển dần sang mùa mưa, công nhân sẽ cắt tỉa cây xanh các tuyến đường trung tâm, khu vực đông dân. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-cayxanh-12.jpg
Tại tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, công nhân cắt tỉa cây xanh cùng các xe chuyên dụng làm việc liên tục. Những cây xanh ở tuyến đường này cao bằng tòa nhà 4 - 5 tầng, có tán lá khá rộng.
cayxanh-14.jpg
tp-cayxanh-7.jpg
tp-cayxanh-8.jpg
tp-cayxanh-13.jpg
Những loài cây dễ gãy đổ như phượng vỹ, muồng tím, lim xẹt, xà cừ, bàng ta, bàng Đài Loan…; những cây có dấu hiệu mất an toàn và cây tại các khu vực hút gió, các tuyến đường trống gió, ven sông, ven biển công nhân sẽ cắt tỉa mạnh nhưng không quá 40% diện tích tán lá. Các loài cây còn lại sẽ cắt tỉa ít hơn.
tp-cayxanh-18.jpg
Tại tuyến đường Thăng Long, những ngày qua xe cắt tỉa cây xanh cũng làm việc liên tục. Đây là tuyến đường ven sông, các trận bão gần đây có nhiều cây gãy đổ, trong đó không ít cây lớn.
tp-cayxanh-19.jpg
Cây xanh trên một đoạn đường Thăng Long sau khi được cắt tỉa. Anh Nguyễn Văn Trí (phường Cẩm Lệ) cho hay rất an tâm khi thành phố cắt cây ngay trước mùa mưa bão. "Còn khoảng 1 tháng nữa thôi là vào mùa bão, mưa gió liên tục. Ngày nào cũng đi về trên đường này nên tôi lo cây xanh ngã đổ. Giờ thấy cây đã được cắt bớt cành lá, nhìn gọn gàng chắc chắn hơn nên yên tâm hơn", anh chia sẻ.
tp-cayxanh-2.jpg
Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, từ nay đến giữa tháng 10 sẽ cắt tỉa cành nhánh cho khoảng 49.000 cây xanh các loại trên hàng loạt tuyến đường.
tp-cayxanh-16.jpg
Sở Xây dựng cũng lưu ý khi có tin dự báo thời tiết cực đoan, áp thấp nhiệt đới, tin bão gần Biển Đông, lực lượng chức năng tập trung cắt tỉa và khắc phục cây xanh cho các tuyến phố trung tâm, đông dân cư, các khu vực trường học và bệnh viện…
tp-cayxanh-4.jpg
tp-cayxanh-1.jpg
tp-cayxanh-6.jpg
tp-cayxanh-15.jpg
Việc cắt tỉa cây xanh sớm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra đối với hệ thống cây xanh đô thị, đặc biệt là cây xanh công cộng. Đồng thời cũng giảm bớt nguy hiểm cho người đi đường trong trường hợp cây gãy đổ do mưa bão.
tp-cayxanh-17.jpg
Thanh Hiền
#Đà Nẵng #cắt tỉa cây xanh #phòng chống bão #cây xanh #gãy đổ #mưa bão

