Đà Nẵng cắt tỉa hàng loạt cây xanh phòng chống bão

Những loài cây dễ gãy đổ như phượng vỹ, muồng tím, lim xẹt, xà cừ, bàng ta, bàng Đài Loan…; những cây có dấu hiệu mất an toàn và cây tại các khu vực hút gió, các tuyến đường trống gió, ven sông, ven biển công nhân sẽ cắt tỉa mạnh nhưng không quá 40% diện tích tán lá. Các loài cây còn lại sẽ cắt tỉa ít hơn.
Việc cắt tỉa cây xanh sớm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra đối với hệ thống cây xanh đô thị, đặc biệt là cây xanh công cộng. Đồng thời cũng giảm bớt nguy hiểm cho người đi đường trong trường hợp cây gãy đổ do mưa bão.