Huế yêu cầu kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão số 5 trước 19h tối nay

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Chủ tịch UBND TP Huế chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải, Chi cục Thủy sản và Đài Thông tin duyên hải Huế tăng cường thông báo, hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm, khẩn trương kêu gọi vào nơi trú ẩn an toàn trước 19h tối nay.

Sáng 23/8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Huế cho biết, lãnh đạo UBND thành phố vừa có văn bản khẩn chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5 được dự báo có cường độ mạnh, diễn biến phức tạp, khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ trong những ngày cao điểm chuẩn bị cho đại lễ Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương kêu gọi tàu thuyền﻿ trên địa bàn vào bờ tránh bão số 5 trước 19h tối nay.

Theo dự báo, từ ngày 24 đến 27/8, trên đất liền TP Huế sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị là rất cao. Ở bắc Biển Đông (bao gồm khu vực Hoàng Sa), gió mạnh cấp 6-7, tăng lên cấp 8; vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4-6m, biển động dữ dội.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo phương châm “bốn tại chỗ”, tuyệt đối không để bị động bất ngờ.

Nông dân phường Vỹ Dạ (TP Huế) khẩn trương tổ chức thu hoạch lúa hè thu vào sáng 23/8.

Lãnh đạo UBND TP Huế chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải, Chi cục Thủy sản và Đài Thông tin duyên hải Huế tăng cường thông báo, hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm, khẩn trương kêu gọi vào nơi trú ẩn an toàn trước 19h ngày 23/8. Các địa phương phải rà soát, sẵn sàng sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm, hỗ trợ nhân dân thu hoạch vụ lúa Hè Thu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo công tác an toàn hồ đập thủy lợi, kiểm tra ao nuôi, lồng bè thủy sản, bảo vệ sản xuất. Các chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện phải vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình và hạ du, đặc biệt là hồ Hương Điền. Công ty Khai thác thủy lợi thành phố được yêu cầu chủ động mở cống chống úng tại vùng trũng thấp.

Sở Xây dựng được giao kiểm tra an toàn hạ tầng giao thông, công trình cao tầng, cần cẩu tháp, trạm BTS, nhà xưởng, biển quảng cáo, cây xanh đô thị. Các nhà thầu thi công phải bảo đảm an toàn máy móc, thiết bị và người lao động.

Lực lượng quân đội, chính quyền các địa phương được yêu cầu hỗ trợ nông dân TP Huế tổ chức thu hoạch lúa hè thu giai đoạn chín rộ để tránh thiệt hại do mưa bão gây ra.

Công ty Điện lực Huế cần tăng cường kiểm tra lưới điện, hướng dẫn nhân dân phòng tránh tai nạn về điện trong mưa bão. Sở Du lịch yêu cầu các cơ sở dịch vụ, vui chơi giải trí ven biển, sông, suối, khu cắm trại ngoài trời chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn cho du khách.

Ngành giáo dục và đào tạo, Đại học Huế phải rà soát, triển khai phương án bảo vệ an toàn học sinh, sinh viên, giáo viên tại các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ được yêu cầu chỉ đạo Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tăng cường cảnh báo qua ứng dụng Hue-S, tổng đài 19001075 và hệ thống truyền thanh thông minh. Đài Khí tượng thủy văn TP Huế thực hiện nghiêm chế độ quan trắc, dự báo, thông tin kịp thời cho chính quyền và nhân dân, đặc biệt tại các điểm tổ chức kỷ niệm Quốc khánh.

Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu tất cả các địa phương, đơn vị phải triển khai ngay biện pháp ứng phó, bảo vệ tính mạng, tài sản, nhà cửa, hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và thủy sản; kiên quyết sơ tán dân tại vùng ven biển, cửa sông, ven phá, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Mọi phương án ứng phó phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão số 5 đổ bộ.