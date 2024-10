Công đoàn Đà Nẵng bàn giao nhà văn hóa, điểm tránh trú bão an toàn cho công nhân

TPO - Bên cạnh chức năng là thiết chế văn hóa, công trình Nhà văn hóa thôn An Ngãi Đông (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) sẽ là điểm tránh trú an toàn cho công nhân, người lao động đang ở trọ trên địa bàn vào mùa mưa bão.

Sáng 19/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Đà Nẵng) tổ chức khánh thành và bàn giao Nhà văn hóa thôn An Ngãi Đông (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) cho chính quyền và người dân địa phương.

Đây là hoạt động hỗ trợ huyện Hòa Vang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với kinh phí gần 1,6 tỉ đồng. Công trình được khởi công vào tháng 7/2024.

Sau khi hoàn thành, công trình gồm các hạng mục: Khối nhà xây mới với quy mô 1 tầng, diện tích hơn 181 m2; nhà vệ sinh liên hoàn 1 tầng với diện tích gần 8,5 m2; hệ thống pano, khẩu hiệu, rèm, âm thanh và các trang thiết bị khác.

Theo ông Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng, sau khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ là thiết chế văn hóa dành cho người dân trên địa bàn nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Bên cạnh đó, với đặc điểm là địa bàn có đông công nhân, người lao động đang thuê trọ sinh sống, LĐLĐ TP cũng kỳ vọng công trình sẽ góp phần giúp người lao động có nơi an toàn để tránh trú mưa bão.

"Địa bàn Hòa Sơn có 20 tổ công nhân tự quản, đông nhất trên địa bàn. Đa phần công nhân, người lao động đều thuê trọ, các dãy nhà trọ không kiên cố, an toàn trong mùa mưa bão. Bởi vậy, bên cạnh chức năng chính, Nhà văn hóa thôn An Ngãi Đông cũng sẽ là điểm tránh trú an toàn cho công nhân trong mùa mưa bão sắp tới", ông Đại nói.

Được biết, trước đó, LĐLĐ TP. Đà Nẵng dự kiến chỉ đầu tư sửa chữa công trình với kinh phí khoảng 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua khảo sát, đơn vị quyết định xây dựng mới công trình kiên cố để đảm bảo nơi tránh trú bão cho công nhân, người lao động đang sinh sống ở khu vực này.

Theo ông Nguyễn Duy Phương - Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, với đặc điểm là địa bàn đông dân cư với nhiều công nhân đang tạm trú, ở gần KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), việc đầu tư một thiết chế văn hóa khang trang, kiên cố sẽ góp phần nâng cao đời sống văn hóa thể thao của người dân, người lao động.

"Đây cũng là công trình góp phần tích cực để xã về đích xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Địa phương cam kết phát huy tốt thiết chế văn hóa này, triển khai các hoạt động để nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa, thể thao cho người dân nói chung và công nhân, người lao động nói riêng", ông Phương nói.