Trời TPHCM xám xịt, mưa dông làm cây xanh bật gốc

TPO - Cuối giờ chiều 28/6, một cơn mưa dông kèm gió mạnh đã xảy ra tại nhiều quận ở TPHCM khiến cây xanh bật gốc, gãy nhánh, trong đó có một cây me tây ngã đổ ra lan can bờ kênh Lò Gốm (quận 6).

Khoảng 16h30 ngày 28/6, mưa dông xuất hiện tại các quận Bình Tân, quận 6, quận 8,… kèm theo gió giật mạnh.

Tại đường Võ Văn Kiệt (quận 6, hướng từ quận Bình Tân về trung tâm thành phố), một cây me tây cao gần 5m đã bật gốc, đổ vào lan can bờ kênh Lò Gốm, may mắn không gây thương vong.

Cùng thời điểm, một cây trứng cá trên vỉa hè đường Võ Văn Kiệt (đoạn gần cầu Lò Gốm, quận 6) cũng bị tét nhánh lớn, đổ chắn lối đi bộ.

Khả năng gió giật mạnh cấp 5-7

Đến 16h40 cùng ngày, theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên, vùng mây dông đang tiếp tục phát triển mạnh tại huyện Hóc Môn, Củ Chi, sau đó lan rộng sang nhiều khu vực lân cận, bao gồm cả các quận trung tâm TPHCM.

Dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực các quận huyện trên, sau mở rộng sang nhiều khu vực lân cận khác bao gồm cả các quận trung tâm thành phố. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, sét, gió giật mạnh cấp 5-7 (tương đương 8–17m/s), có nguy cơ gây ngập úng cục bộ ở khu vực trũng thấp.

Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân gây mưa dông do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc bộ, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam bộ đang duy trì ở mức trung bình.