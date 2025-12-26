Đồng Nai hối thúc tháo dỡ các trạm đã ngưng thu phí trên quốc lộ

TPO - Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, các tồn tại của trạm thu phí không còn tác dụng trên đang gây ra các xung đột về giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường hiện hữu và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa có các văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam; Khu Quản lý đường bộ IV và Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) đề nghị tháo dỡ các trạm thu phí trên quốc lộ 51 và trạm thu phí cầu Đồng Nai trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Trạm thu phí T1 trên quốc lộc 1 qua tỉnh Đồng Nai

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, tuyến quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai được UBND tỉnh giao Sở Xây dựng quản lý. Trên đoạn tuyến còn tồn tại 2 trạm thu phí chưa được tháo dỡ gồm trạm thu phí T1 tại Km10+778 và trạm thu phí T2 tại Km28+450.

Hai trạm này đã dừng thu phí từ ngày 13/1/2023. Qua công tác quản lý, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai nhận thấy trạm thu phí T1 và T2 không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ.

Các tồn tại của trạm thu phí không còn tác dụng trên đang gây ra các xung đột về giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường hiện hữu và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm do nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao.

Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi lưu thông qua khu vực, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ IV, BVEC phối hợp, tổ chức tháo dỡ các trạm phí này trước ngày 15/1/2026 (đồng thời với việc tháo dỡ trạm thu phí T3 trên tuyến quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn TP.HCM).

Văn bản của Sở Xây dựng Đồng Nai nêu rõ: Trong thời gian tồn tại, nếu xảy ra các sự cố có nguyên nhân từ các tồn tại của trạm thu phí đường bộ trên thì BVEC chịu hoàn toàn trách nhiệm theo các quy định hiện hành.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai

Đối với trạm thu phí cầu Đồng Nai trên tuyến quốc lộ 1, theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, Dự án Xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến hai đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến cuối tuyến tránh thành phố Biên Hòa cũ theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) đã được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được đầu tư, mua sắm mới của dự án từ ngày 29/12/2023. Việc tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên tuyến quốc lộ 1 cũng đã được Bộ chấp thuận chuẩn bị đầu tư vào ngày 7/8. Tuy nhiên, đến nay trạm thu phí này vẫn chưa thực hiện tháo dỡ, còn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ...

Để kịp thời khắc phục các tồn tại trên, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV sớm thực hiện tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai, góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn, phòng ngừa nguy cơ ùn tắc và khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, đồng bộ quy mô mặt cắt ngang trên toàn đoạn tuyến, cũng như giải quyết các bức xúc, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.