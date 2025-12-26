Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định tiếp nhận Thiếu tướng Nguyễn Thành Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, biệt phái về công tác tại Văn phòng Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Minh Long đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 413-QĐ/TU, ngày 26/12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công ông Trần Thanh Hà (SN 1975) - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy đến công tác tại cơ quan HĐND TP để giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.

Theo Quyết định số 415-QĐ/TU, ngày 26/12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định tiếp nhận Thiếu tướng Nguyễn Thành Long (SN 1978) - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, biệt phái về công tác tại Văn phòng Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

hn1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định cho ông Trần Thanh Hà và ông Nguyễn Thành Long. Ảnh: PV.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí, môi trường công việc, có bề dày thực tiễn, nhiều kinh nghiệm, thành tích trong công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, quyết liệt, trách nhiệm, tận tụy, mẫn cán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, luôn có tinh thần phấn đấu, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, việc Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, bổ nhiệm đối với ông Trần Thanh Hà và ông Nguyễn Thành Long xuất phát từ yêu cầu công tác của lãnh đạo thành phố; đồng thời, thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao đối với năng lực, phẩm chất, quá trình công tác, những đóng góp của hai cán bộ trong thời gian qua.

hn2.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, ông Trần Thanh Hà và ông Nguyễn Thành Long sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, sở trường, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Thanh Hà - tân Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP và ông Nguyễn Thành Long - tân Chánh Văn phòng Thành ủy bày tỏ niềm vinh dự khi được tin tưởng, tín nhiệm, giao nhiệm vụ, trọng trách mới. Hai ông khẳng định sẽ luôn tiếp thu và lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc để bổ sung, cụ thể hóa thành các chương trình hành động của bản thân và kế hoạch công tác của các cơ quan đơn vị trong thời gian tới.

Trường Phong
#Hà Nội #Thành ủy Hà Nội #Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội #quyết định về công tác cán bộ #nhân sự mới Hà Nội #nhân sự mới nhất #Thiếu tướng Nguyễn Thành Long

Xem thêm

Cùng chuyên mục