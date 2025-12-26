Phương Anh Đào đồng hành cùng chương trình hỗ trợ giáo dục tại điểm trường vùng cao Chiềng Sơn

Vừa qua, tại điểm trường Tân Thành, Trường Tiểu học & THCS Chiềng Xuân, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, chương trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” do 247Express tổ chức đã triển khai hoạt động hỗ trợ thiết thực nhằm cải thiện điều kiện dạy và học cho giáo viên, học sinh vùng cao. Diễn viên Phương Anh Đào là một trong những khách mời đồng hành cùng chương trình trong chuyến đi này.

Điểm trường Tân Thành (Trường Tiểu học & THCS Chiềng Xuân) hiện có 153 học sinh, đều là học sinh dân tộc Thái, Mường và H’Mông, sinh sống tại các bản cách trường từ 5 đến 6 km.. Do điều kiện địa hình đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa, việc đến lớp hằng ngày của các em còn gặp nhiều trở ngại.

Đoàn Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương đến hỗ trợ các em học sinh tại điểm trường Tân Thành

Theo chia sẻ của nhà trường, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học tại điểm trường vẫn còn hạn chế. Trong số 6 lớp học, trước đây vẫn còn những lớp chưa được trang bị thiết bị trình chiếu, ảnh hưởng đến việc triển khai các bài giảng trực quan theo chương trình giáo dục hiện hành. Bên cạnh đó, điều kiện cung cấp nước uống cho học sinh học hai buổi/ngày cũng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Trong khuôn khổ chương trình, 247Express đã phối hợp cùng đồn biên phòng tỉnh Sơn La hỗ trợ bổ sung thiết bị dạy học, trong đó có màn hình TV phục vụ giảng dạy, máy lọc nước , cùng một số trang thiết bị thiết yếu khác nhằm cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho thầy trò điểm trường Tân Thành. Những hỗ trợ này góp phần giúp giáo viên thuận lợi hơn trong công tác giảng dạy, đồng thời đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Chương trình hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực cho các em học sinh

Trong buổi làm việc và thăm lớp học, diễn viên Phương Anh Đào đã trực tiếp trò chuyện với giáo viên và học sinh, lắng nghe những chia sẻ về quá trình học tập, sinh hoạt tại điểm trường vùng cao. Khi chứng kiến học sinh lần đầu được học với thiết bị trình chiếu mới, nữ diễn viên bày tỏ sự xúc động và cho biết: “Nhìn lớp học vùng cao, tôi ước mình có thể giúp các em thật nhiều.”

Chia sẻ của Phương Anh Đào thể hiện sự quan tâm và đồng cảm đối với những khó khăn mà giáo viên, học sinh vùng cao đang đối mặt, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp chung tay vì giáo dục vùng khó khăn.

Nữ diễn viên trò chuyện cùng các em học sinh

Theo ông Hoàng Quốc Anh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) cho biết, chương trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” là hoạt động trách nhiệm xã hội được doanh nghiệp duy trì và triển khai tại nhiều địa phương, trong đó ưu tiên các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Các hạng mục hỗ trợ được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của từng điểm trường, tập trung vào những yếu tố thiết yếu phục vụ trực tiếp cho việc dạy và học.

Đại diện nhà trường chia sẻ, sự hỗ trợ từ chương trình đã góp phần cải thiện điều kiện học tập, giúp giáo viên yên tâm hơn khi đứng lớp, học sinh có môi trường học tập an toàn, thuận lợi hơn. Nhà trường cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội trong thời gian tới để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Hoạt động hỗ trợ tại điểm trường Tân Thành là minh chứng cho sự chung tay giữa doanh nghiệp, nghệ sĩ và địa phương trong công tác xã hội hóa giáo dục, góp phần tạo thêm điều kiện để học sinh vùng cao Sơn La được học tập trong môi trường ngày càng đầy đủ và tốt hơn.

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập từ năm 2005. Với hơn 200 bưu cục phủ sóng gần 34 tỉnh thành trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, 247Express cung cấp giải pháp vận chuyển linh hoạt, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp đã lựa chọn 247Express làm đối tác vận chuyển tin cậy.