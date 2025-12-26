Mới nhất vụ Trưởng phòng khám ở Cà Mau ký khống giấy chuyển viện, lắp camera ở nơi 'tế nhị'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

TPO - Liên quan vụ Trưởng phòng khám ở Cà Mau ký khống giấy chuyển viện, lắp camera ở nơi 'tế nhị', Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời (Cà Mau) đã quyết định thu hồi 38 triệu đồng nhận sai, và kỷ luật bà La Bích Ly - nguyên Trưởng Phòng khám Đa khoa Sông Đốc.

Sáng 26/12, ông Huỳnh Văn Tạo - Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời (Cà Mau - đơn vị quản lý Trạm y tế Sông Đốc) cho biết, đã có quyết định thu hồi tiền phụ cấp thường trực đã nhận sai quy định của bà La Bích Ly, nguyên Trưởng Phòng khám Đa khoa Sông Đốc (nay là Trạm y tế Sông Đốc, bà Ly chưa được bổ nhiệm lại). Số tiền thu hồi là hơn 38 triệu đồng.

“Ban Giám đốc Trung tâm y tế đã làm việc trực tiếp với bà Ly, nhưng bà cho rằng không có khả năng nộp lại số tiền trên”, ông Tạo thông tin.

Theo ông Tạo, Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời cũng có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với bà La Bích Ly, căn cứ theo kết luận xác minh tố cáo của Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

475305984-992631056245490-9194339781085461253-n.jpg
Bà La Bích Ly - nguyên Trưởng Phòng khám Đa khoa Sông Đốc phải trả lại 38 triệu đồng nhưng viện lý do không có khả năng trả. (Ảnh minh hoạ).

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, Sở Y tế tỉnh Cà Mau có kết luận về nội dung tố cáo đối với bà La Bích Ly. Kết quả xác minh cho thấy, cả 5 nội dung tố cáo đều đúng.

Theo kết luận, bà La Bích Ly bị tố cáo có hành vi không gương mẫu, được hưởng phụ cấp thường trực hằng tháng nhưng không tới cơ quan trực đêm. Qua xác minh, bà Ly có tham gia trực lãnh đạo nhưng không thường trực tại phòng khám, vẫn nhận tiền phụ cấp thường trực là không đúng quy định, nên phải thu hồi.

Bà La Bích Ly cũng bị tố cáo chỉ đạo ký giấy chuyển viện trước khi có bệnh nhân, không chủ trì tổ chức hội chẩn. Qua làm việc, bà Ly xác nhận và Tổ xác minh cũng thu được giấy tương tự bà Ly ký và đóng dấu giấy chuyển viện nhưng chưa có nội dung.

Một nội dung khác, bà Ly đi du lịch Côn Đảo tháng 4/2023 nhưng vẫn lên lịch trực để nhận tiền công trực những ngày nghỉ. Sở Y tế xác định, thời gian bà Ly vắng mặt tại cơ quan chưa được cấp có thẩm quyền duyệt phép, việc lên lịch trực nhưng tự ý nghỉ là trái quy định.

Đáng chú ý, bà La Bích Ly cho gắn camera tại phòng tiếp nhận bệnh nhân Sản - Phụ khoa là chưa phù hợp, ảnh hưởng đến sự bí mật, tế nhị, riêng tư của bệnh nhân.

Tân Lộc
