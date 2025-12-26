Ống truyền hóa chất trôi vào tim, bị 'bỏ quên' nhiều năm trong cơ thể

TPO - Nữ bệnh nhân từng điều trị ung thư trực tràng bất ngờ được phát hiện dị vật nằm sâu trong tim khi đi khám định kỳ. Dị vật là đoạn ống truyền hóa chất bị đứt, trôi vào động mạch phổi sau nhiều năm không còn sử dụng nhưng bị bỏ quên trong cơ thể.

Phát hiện dị vật nguy hiểm từ lần khám định kỳ

Ngày 26/12, BS.Hoàng Hải Anh, Khoa Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, bệnh nhân là bà L.T.T. (48 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) từng được điều trị ung thư trực tràng cách đây 4 năm. Trong quá trình hóa trị, người bệnh được đặt buồng tiêm tĩnh mạch dưới da qua đường tĩnh mạch dưới đòn phải nhằm đưa thuốc trực tiếp vào hệ tĩnh mạch trung tâm.

Hình ảnh kiểm tra ghi nhận dị vật bị đứt trôi vào tim đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh

Sau khi hoàn tất các phương pháp điều trị gồm phẫu thuật, hóa trị và xạ trị, catheter này không còn được sử dụng. Tuy nhiên, do không được tư vấn cụ thể, bệnh nhân vẫn giữ ống truyền hóa chất trong cơ thể suốt 3 năm.

Trong một lần đi khám tầm soát tại cơ sở y tế tư nhân, bệnh nhân được chỉ định chụp CT ngực có tiêm thuốc cản quang. Kết quả khiến các bác sĩ bất ngờ khi phát hiện hình ảnh một dị vật nằm trong tim, vắt ngang vị trí chia hai nhánh động mạch phổi. Khi quay lại bệnh viện từng điều trị ung thư, phim X-quang ngực cho thấy thân catheter không còn liên tục, các bác sĩ xác định ống truyền đã bị đứt. Phần buồng truyền dưới da vẫn còn tại vị trí dưới xương đòn, trong khi đoạn còn lại đã trôi sâu vào tim và động mạch phổi.

Các bác sĩ tiến hành rạch lấy phần catheter còn nằm dưới da nhưng không thể rút được đoạn đã di chuyển sâu trong hệ tim – phổi. Nhận định đây là tình huống nguy hiểm, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 để xử trí chuyên sâu.

Hiểm họa từ dị vật ‘bỏ quên’

Theo các bác sĩ, catheter bị đứt và trôi sâu vào động mạch phổi là biến chứng cực kỳ hiếm gặp. Thông thường, các dị vật nội mạch chỉ dừng lại ở tĩnh mạch lớn hoặc buồng tim bên phải. Khi dị vật di chuyển đến động mạch phổi, nguy cơ xảy ra thuyên tắc phổi, rối loạn nhịp tim, suy tim phải hoặc suy hô hấp cấp có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Sau khi được bác sĩ can thiệp lấy dị vật, sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt

Tại Bệnh viện Quân y 175, ê kíp khoa Can thiệp Tim mạch đã lựa chọn phương pháp lấy dị vật qua đường tĩnh mạch đùi. Bằng dụng cụ chuyên dụng được đưa từ tĩnh mạch đùi lên tim, các bác sĩ đã tiếp cận vị trí phân nhánh động mạch phổi – khu vực được đánh giá là khó nhất trong các ca dị vật nội mạch. Nhờ kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn, đoạn catheter bị đứt đã được gắp ra an toàn mà không cần phẫu thuật mở ngực, giúp bệnh nhân tránh được nhiều rủi ro và hồi phục nhanh sau thủ thuật.

Theo BS Hoàng Hải Anh nếu dị vật này tồn tại lâu trong động mạch phổi, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng như tắc mạch phổi, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, thậm chí đột tử.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo cộng đồng, ống truyền hóa chất cần được rút bỏ ngay khi không còn chỉ định sử dụng. Việc để catheter quá lâu trong cơ thể có thể khiến ống bị mòn, nứt hoặc gãy, nhất là khi nằm ở vị trí dễ bị chèn ép giữa xương đòn và xương sườn. Người bệnh sau điều trị ung thư cần tái khám định kỳ, đồng thời đến bệnh viện sớm khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau, sưng, khó truyền dịch để phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.