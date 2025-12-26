TPHCM 'chia' 38 Trung tâm y tế khu vực, đưa về sát người dân

TPO - Ngày 26/12, Sở Y tế TP.HCM cho biết, từ ngày 1/1/2026 thành phố sẽ sắp xếp 38 Trung tâm Y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế sẽ được tổ chức lại thành 168 Trạm Y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Theo Sở Y tế, đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo các kết luận mới của Trung ương.

Theo đề án sắp xếp, các trạm y tế sau tổ chức lại là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trạm Y tế chịu sự quản lý trực tiếp của chính quyền địa phương về tổ chức bộ máy, nhân lực và tài chính, đồng thời tiếp tục nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ từ Sở Y tế.

Quá trình sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc kế thừa toàn bộ cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị và các nguồn lực hiện có, bảo đảm hoạt động y tế tại địa phương không bị gián đoạn. Đối với các trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh, toàn bộ chức năng y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng, truyền thông – giáo dục sức khỏe… sẽ được chuyển giao đầy đủ về cho trạm y tế cấp xã. Các trung tâm này sẽ chấm dứt hoạt động sau khi hoàn tất bàn giao theo đúng quy định.

Bệnh nhân đến Trạm Y tế Bình Hưng nơi triển khai Phòng khám Đa khoa Vệ tinh số 2 thuộc Bệnh viện Phục hồi Chức năng

Với các trung tâm y tế khu vực có giường bệnh, thành phố thực hiện chuyển giao một phần nhiệm vụ y tế cơ sở về trạm y tế, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú và xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp với quy hoạch mạng lưới y tế của thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Sở Y tế TP.HCM cho biết việc đưa trạm y tế trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu nhằm rút ngắn khoảng cách quản lý, tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở, giúp trạm y tế bám sát hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân.

Song song với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Sở Y tế cho biết thời gian tới sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp hỗ trợ, trong đó có đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kịp thời các quy định pháp luật, kiến thức quản lý và chuyên môn cho đội ngũ giám đốc và nhân viên trạm y tế.

Bên cạnh đó, Sở Y tế sẽ đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ chuyên môn giữa bệnh viện tuyến trên với trạm y tế, tăng cường tư vấn, hội chẩn từ xa thông qua telemedicine, nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh ngay tại tuyến cơ sở.

Công tác cung ứng thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục được hỗ trợ thông qua đấu thầu gộp, bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc theo danh mục đã được chuẩn hóa, bảo đảm quyền lợi người dân khi khám, chữa bệnh tại trạm y tế.

Theo kế hoạch, thời gian tới TPHCM cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của trạm y tế. Thành phố nghiên cứu nhân rộng mô hình ứng dụng AI hỗ trợ đọc và phân tích kết quả X-quang, đã được triển khai hiệu quả tại trạm y tế xã đảo Thạnh An, nhằm hỗ trợ chuyên môn trong điều kiện nhiều trạm y tế chưa có bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh.

Đối với các tình huống cấp cứu cần chuyển tuyến, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM tiếp tục phối hợp, hỗ trợ trạm y tế thực hiện chuyển viện kịp thời, an toàn, bảo đảm tính liên tục của chuỗi cấp cứu – điều trị trong toàn hệ thống y tế.

Riêng công tác phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (HCDC) sẽ tăng cường đào tạo, huấn luyện, xây dựng các kịch bản phù hợp với từng loại hình dịch bệnh và đặc điểm địa bàn, nâng cao năng lực phát hiện sớm và xử lý dịch ngay từ tuyến cơ sở.