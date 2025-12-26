Thiếu niên bị mất tinh hoàn vì bỏ qua dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm

TPO - Ngày 26/12, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết, các bác sĩ khoa Thận Niệu của bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu cho một bé trai 14 tuổi bị xoắn tinh hoàn. Tuy nhiên, do nhập viện muộn, tinh hoàn tổn thương nặng, không thể hồi phục nên buộc phải cắt bỏ.

Theo bệnh sử, bệnh nhi khởi phát cơn đau tinh hoàn bên phải đột ngột. Gia đình đưa trẻ đi khám tại cơ sở y tế địa phương và được cho uống thuốc điều trị. Tuy nhiên, sau hơn hai ngày dùng thuốc, tình trạng sưng đau không thuyên giảm mà ngày càng tăng. Đến giờ thứ 55 kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên, gia đình mới đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp xoắn tinh hoàn và lập tức chỉ định mổ cấp cứu. Trong quá trình mổ, các bác sĩ ghi nhận tinh hoàn bên phải của người bệnh bị xoắn 1,5 vòng. Tình trạng xoắn chặt kéo dài hơn hai ngày khiến mạch máu nuôi tinh hoàn bị tắc hoàn toàn, tinh hoàn chuyển màu tím đen và hoại tử nặng. Dù đã được tháo xoắn và ủ ấm, tinh hoàn không có dấu hiệu hồi phục, buộc ê kíp phải tiến hành cắt bỏ để tránh biến chứng.

Các bác sĩ đã nỗ lực phẫu thuật cho bệnh nhi nhưng không thể cứu được tinh hoàn bị xoắn đã hoại tử

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch cho biết, mỗi năm Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận khoảng 30 trường hợp xoắn tinh hoàn, trong đó tỷ lệ phải cắt bỏ tinh hoàn chiếm khoảng 20 ca. Xoắn tinh hoàn là một cấp cứu ngoại khoa tối khẩn ở trẻ em và thanh thiếu niên, xảy ra khi thừng tinh bị xoắn quanh trục, làm gián đoạn hoàn toàn dòng máu nuôi dưỡng tinh hoàn. Nếu tình trạng này không được xử trí kịp thời, tinh hoàn sẽ nhanh chóng bị hoại tử và không thể cứu vãn.

Theo các bác sĩ, “thời gian vàng” để bảo tồn tinh hoàn là trong vòng 6 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng. Trong khoảng thời gian này, khả năng cứu được tinh hoàn có thể lên đến gần 100%. Tuy nhiên, sau mốc 6 giờ, tỷ lệ này giảm rất nhanh và sau 24 giờ, khả năng bảo tồn tinh hoàn gần như không còn.

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều trường hợp đến viện muộn là do xoắn tinh hoàn dễ bị nhầm với viêm tinh hoàn hoặc các rối loạn đau bìu thông thường. Bên cạnh đó, trẻ ở lứa tuổi dậy thì thường e ngại, giấu triệu chứng hoặc chậm chia sẻ với gia đình, dẫn đến trì hoãn thăm khám. Việc mất đi một bên tinh hoàn tuy vẫn có thể duy trì chức năng nội tiết và sinh sản nhờ tinh hoàn còn lại, nhưng ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý, sự tự tin và thẩm mỹ của trẻ khi trưởng thành.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác với những cơn đau đột ngột ở vùng bìu hoặc bẹn của trẻ, nhất là ở độ tuổi dậy thì. Cơn đau thường xuất hiện dữ dội, đột ngột, có thể kèm theo buồn nôn hoặc nôn, cầnđược xem là dấu hiệu nguy hiểm. Phụ huynh tuyệt đối không tự ý cho trẻ dùng thuốc giảm đau hay kháng viêm khi chưa có chẩn đoán rõ ràng từ bác sĩ chuyên khoa, vì điều này có thể làm che lấp triệu chứng và khiến việc điều trị bị chậm trễ.

Khi trẻ có bất kỳ biểu hiện bất thường nào ở vùng sinh dục, gia đình cần đưa trẻ đến ngay các bệnh viện có chuyên khoa Ngoại Nhi để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.