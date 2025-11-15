Gia hạn kiểm tra phòng khám Sài Gòn Tâm Đức ở Cà Mau bị tố trục lợi quỹ BHYT

TPO - BHXH Cà Mau quyết định gia hạn kiểm tra thêm 10 ngày với Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức, nhằm làm rõ thêm các tình tiết phát sinh, đặc biệt những vấn đề liên quan phản ánh trong đơn tố cáo gửi BHXH và quá trình đối chiếu dữ liệu chuyên môn, chi phí khám chữa bệnh BHYT.

BHXH Cà Mau vừa có quyết định gia hạn thời gian kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về BHYT đối với Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Tâm Đức (gọi tắt là Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức, ở phường Lý Văn Lâm, Cà Mau).

Theo quyết định, thời gian kiểm tra gia hạn thêm 10 ngày làm việc kể từ ngày 14/11, theo đề nghị của trưởng đoàn kiểm tra. Việc gia hạn nhằm làm rõ thêm các tình tiết phát sinh, đặc biệt những vấn đề liên quan phản ánh trong đơn tố cáo gửi BHXH và quá trình đối chiếu dữ liệu chuyên môn, chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Tâm Đức, phường Lý Văn Lâm, Cà Mau.

Trước đó, BHXH Cà Mau có quyết định kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về BHYT đối với Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức. Đoàn kiểm tra có đại diện Công an tỉnh, Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Thời kỳ kiểm tra từ ngày 1/1 đến 30/9/2025. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định khám chữa bệnh BHYT và xác minh phản ánh trong đơn tố cáo liên quan phòng khám này.

Như báo Tiền Phong thông tin, BHXH Cà Mau nhận được các đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân về dấu hiệu vi phạm quy định trong trong việc khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí BHYT tại Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức.

Cụ thể, phòng khám bị 'tố' lấy thông tin thẻ BHYT của người đến khám sức khỏe (khám tuyển dụng, lái xe, khám cá nhân…), rồi nhập khống nhiều dịch vụ cận lâm sàng (xét nghiệm, X-quang, siêu âm, điện châm…) để trục lợi quỹ BHYT.

Hồ sơ khám bệnh thường được nhập vào các khoa nội, răng - hàm - mặt và y học cổ truyền. Trong khi thực tế họ không được thực hiện các dịch vụ trên, trung bình 1 ngày khoảng 50-60 hồ sơ.

Ngoài ra, phòng khám còn bị phản ánh cho nhân viên không có chứng chỉ chuyên môn thực hiện nội soi tai - mũi - họng và thủ thuật nha khoa.