Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Gia hạn kiểm tra phòng khám Sài Gòn Tâm Đức ở Cà Mau bị tố trục lợi quỹ BHYT

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - BHXH Cà Mau quyết định gia hạn kiểm tra thêm 10 ngày với Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức, nhằm làm rõ thêm các tình tiết phát sinh, đặc biệt những vấn đề liên quan phản ánh trong đơn tố cáo gửi BHXH và quá trình đối chiếu dữ liệu chuyên môn, chi phí khám chữa bệnh BHYT.

BHXH Cà Mau vừa có quyết định gia hạn thời gian kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về BHYT đối với Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Tâm Đức (gọi tắt là Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức, ở phường Lý Văn Lâm, Cà Mau).

Theo quyết định, thời gian kiểm tra gia hạn thêm 10 ngày làm việc kể từ ngày 14/11, theo đề nghị của trưởng đoàn kiểm tra. Việc gia hạn nhằm làm rõ thêm các tình tiết phát sinh, đặc biệt những vấn đề liên quan phản ánh trong đơn tố cáo gửi BHXH và quá trình đối chiếu dữ liệu chuyên môn, chi phí khám chữa bệnh BHYT.

566551838-1978595482995297-5914613119055519901-n.jpg
Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Tâm Đức, phường Lý Văn Lâm, Cà Mau.

Trước đó, BHXH Cà Mau có quyết định kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về BHYT đối với Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức. Đoàn kiểm tra có đại diện Công an tỉnh, Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Thời kỳ kiểm tra từ ngày 1/1 đến 30/9/2025. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định khám chữa bệnh BHYT và xác minh phản ánh trong đơn tố cáo liên quan phòng khám này.

Như báo Tiền Phong thông tin, BHXH Cà Mau nhận được các đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân về dấu hiệu vi phạm quy định trong trong việc khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí BHYT tại Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức.

Cụ thể, phòng khám bị 'tố' lấy thông tin thẻ BHYT của người đến khám sức khỏe (khám tuyển dụng, lái xe, khám cá nhân…), rồi nhập khống nhiều dịch vụ cận lâm sàng (xét nghiệm, X-quang, siêu âm, điện châm…) để trục lợi quỹ BHYT.

Hồ sơ khám bệnh thường được nhập vào các khoa nội, răng - hàm - mặt và y học cổ truyền. Trong khi thực tế họ không được thực hiện các dịch vụ trên, trung bình 1 ngày khoảng 50-60 hồ sơ.

Ngoài ra, phòng khám còn bị phản ánh cho nhân viên không có chứng chỉ chuyên môn thực hiện nội soi tai - mũi - họng và thủ thuật nha khoa.

Tân Lộc
#BHXH Cà Mau #Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức #kiểm tra BHYT #vi phạm khám chữa bệnh #trục lợi BHYT #Cà Mau

Xem thêm

Cùng chuyên mục