Phát hiện nhiều vi phạm tại Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức ở Cà Mau

Tân Lộc
TPO - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau phát hiện Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức (phường Lý Văn Lâm) sử dụng bác sĩ làm việc toàn thời gian tại phòng khám nhưng vẫn công tác tại bệnh viện ở TPHCM.

Ngày 11/10, nguồn tin của PV Tiền Phong, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau có kết luận kiểm tra thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) tại Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức (Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức, phường Lý Văn Lâm).

Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức, phường Lý Văn Lâm, Cà Mau.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT trong năm 2024. Quá trình kiểm tra phát hiện có 2 bác sĩ ký hợp đồng làm việc toàn thời gian tại phòng khám, nhưng cùng thời điểm đang công tác tại 2 bệnh viện khác ở TPHCM.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn ghi nhận nhiều khoản chi khác vi phạm quy định BHYT như: Chi phí thuốc vượt mức hơn 6,2 triệu đồng, dịch vụ kỹ thuật không đủ điều kiện thanh toán gần 16 triệu đồng và hàng chục triệu đồng chi cho các dịch vụ y tế không hợp lệ. Tổng chi phí không đủ điều kiện thanh toán BHYT hơn 1 tỷ đồng.

BHXH tỉnh Cà Mau yêu cầu Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức nộp lại quỹ BHYT các khoản chi sai quy định hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hạn, đơn vị này không thực hiện hoàn trả.

Sau hai lần bị cơ quan bảo hiểm đôn đốc, đến ngày 7/10, phòng khám mới chỉ nộp lại 100 triệu đồng.

