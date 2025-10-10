Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Bệnh viện thông tin việc bác sĩ vừa siêu âm vừa xem điện thoại

Hoàng Phúc
TPO - Trước thông tin phản ánh về việc một bác sĩ ở Thanh Hóa vừa siêu âm cho bệnh nhân vừa xem bóng đá trên điện thoại, lãnh đạo bệnh viện xác định đó là việc gây "hiểu lầm". Bệnh viện này cũng quyết định điều chuyển công tác bác sĩ trong vụ việc để chấn chỉnh tác phong làm việc.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam bác sĩ vừa xem bóng đá trên điện thoại vừa thực hiện thao tác siêu âm cho bệnh nhân. Sự việc được cho là xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa).


Hình ảnh được cho là bác sĩ vừa siêu âm cho bệnh nhân vừa xem điện thoại gây tranh cãi. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip do người nhà bệnh nhân quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc trước hành động được cho là thiếu nghiêm túc trong khi làm việc.

Ông Lê Đình Khoa, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân sau đó cũng có báo cáo gửi Sở Y tế Thanh Hóa. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 6/10, tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, khi chưa có bệnh nhân đến khám, một bác sĩ đã sử dụng điện thoại để làm việc riêng.

Trong lúc vừa vào xem thì người nhà bệnh nhân đưa người bệnh vào phòng siêu âm và quay video. Khi tiến hành siêu âm, bác sĩ chưa kịp tắt điện thoại và vẫn để thiết bị trên bàn làm việc, dẫn đến hiểu lầm rằng bác sĩ vừa siêu âm vừa xem điện thoại.

Sau sự việc, Ban Giám đốc bệnh viện đã gặp gỡ người bệnh và gia đình để giải thích, đồng thời cam kết chấn chỉnh tác phong, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ.

Ban Chấp hành Đảng ủy và Ban Giám đốc bệnh viện cũng đã họp, thông tin toàn bộ sự việc đến cán bộ, phê bình tập thể Khoa Chẩn đoán hình ảnh về tác phong làm việc. Hội nghị thống nhất điều chuyển bác sĩ bị phản ánh sang công tác tại Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

Lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa cho biết sẽ chỉ đạo toàn ngành về tác phong, thái độ làm việc của đội ngũ y bác sĩ với bệnh nhân.

Hoàng Phúc
