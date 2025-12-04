‘Siêu robot’ thực hiện thành công gần 200 ca mổ đa chuyên khoa

Chỉ sau 7 tháng đưa vào sử dụng Robot Da Vinci Xi hiện đại nhất Đông Nam Á, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã phẫu thuật thành công gần 200 ca mổ đa chuyên khoa, vinh dự nhận thành tựu xuất sắc trong ứng dụng công nghệ Robot Da Vinci Xi do Device Technologies - Tập đoàn công nghệ y tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương trao tặng.

Chiều 4/12, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đón nhận chứng nhận Chứng nhận xuất sắc trong ứng dụng hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci Xi- thế hệ hiện đại nhất hiện nay tại Đông Nam Á. Thành tựu này đến sau 7 tháng vận hành robot, với gần 200 ca mổ đa chuyên khoa được thực hiện thành công, mở ra một chương mới cho ngoại khoa chính xác tại Việt Nam.

Theo đại diện Device Technologies, Da Vinci Xi có thể ứng dụng trong gần 120 loại phẫu thuật phức tạp từ tiết niệu- thận học, tiêu hóa, tim mạch- lồng ngực, đầu mặt cổ đến sản phụ khoa. Đây được xem là “siêu robot” khi sở hữu loạt công nghệ vượt trội với camera 3D phóng đại 15 lần, bộ lọc chống rung, cánh tay mô phỏng linh hoạt gấp nhiều lần khớp cổ tay con người và khả năng tiếp cận đa góc mà không cần di chuyển bàn mổ.

PGS-TS-BS Trần Quang Bính- Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Tâm Anh TPHCM cho biết, hệ thống này được Tâm Anh đưa vào hoạt động đúng dịp 30/4/2025, ghi dấu bước tiến táo bạo trong đổi mới trang thiết bị y tế, giúp người Việt lần đầu tiên được tiếp cận tiêu chuẩn phẫu thuật robot tiên tiến với chi phí thấp hơn nhiều so với điều trị tại nước ngoài.

Trong số những ca bệnh thành công, câu chuyện của bệnh nhân N. Trân (75 tuổi, ở Hậu Giang) là minh chứng rõ nét cho giá trị của công nghệ robot. Ông Trân mang khối u thận phức tạp, ổ bụng dính sau nhiều lần phẫu thuật, cộng thêm dị dạng ruột xoay bất toàn. Với robot Da Vinci Xi, kíp chuyên gia do PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên điều khiển đã tiếp cận chính xác vùng mổ chật hẹp, bóc tách và bảo tồn tối đa chức năng thận. Chỉ sau một ngày ông có thể ngồi dậy, vài ngày sau đã tự đạp xe luyện tập, điều khó tưởng tượng ở một bệnh nhân 75 tuổi với thể trạng phức tạp.

Tương tự, ca phẫu thuật khẩn trong đêm cho bệnh nhân N.T. Vinh (67 tuổi, TP.HCM) bị ung thư thận vỡ, xuất huyết nguy hiểm, cũng cho thấy ưu thế vượt trội của robot. Các cánh tay robot thanh mảnh luồn sâu vào vị trí đang chảy máu, xử lý khối u chỉ trong 45 phút, giúp người bệnh thoát cửa tử trong gang tấc.

Ở lĩnh vực tiêu hóa, ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ cắt hai khối u hiểm hóc ở thực quản và dạ dày cho bệnh nhân 63 tuổi được giới chuyên môn đánh giá là “đặc biệt khó”, đòi hỏi kỹ thuật tinh vi cùng độ chính xác tuyệt đối. Robot giúp kíp mổ bóc tách an toàn trong vùng hẹp sát tim, phổi, mạch máu lớn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh, không khàn tiếng, không biến chứng.

Bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh đang thăm khám cho một bệnh nhân sau khi được thực hiện phẫu thuật bằng Robot tại bệnh viện

Robot Da Vinci Xi cũng mở ra hy vọng cho những bệnh lý ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống. Trường hợp chị Dương, 50 tuổi bị sa tử cung và bàng quang nặng đã chọn quay về Việt Nam thay vì phẫu thuật cắt tử cung tại Mỹ. Nhờ robot, bác sĩ tại Bệnh viện Tâm Anh thực hiện thành công kỹ thuật treo cơ quan, giúp chị giữ lại tử cung và phục hồi nhanh chỉ sau vài giờ.

Từ tiết niệu, lồng ngực- mạch máu đến sản phụ khoa, sự xuất hiện của Da Vinci Xi không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn định hình một chuẩn mực mới cho ngoại khoa hiện đại ở Việt Nam. Việc gần 200 bệnh nhân- bao gồm cả bệnh nhân 86 tuổi hồi phục tốt là minh chứng rõ ràng cho năng lực vận hành công nghệ cao của đội ngũ bác sĩ nơi đây.