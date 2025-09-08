Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bác sĩ nha khoa bị tố hành hung khách hàng ở TP.HCM

TPO - Một đoạn clip ghi lại cảnh bác sĩ nha khoa xô xát, hành hung khách hàng ngay tại phòng khám ở TP.HCM đang gây bức xúc dư luận. Sự việc không chỉ khiến người dân hoang mang về chất lượng dịch vụ mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế TP.HCM yêu cầu khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin liên quan vụ nhân viên y tế hành hung bệnh nhân tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh (đường Trần Thị Nghĩ, phường Hạnh Thông).

Theo đó, Sở Y tế TP.HCM phải tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động khám, chữa bệnh tại cơ sở này, đặc biệt là việc chấp hành quy định chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của nhân viên y tế. Nếu phát hiện sai phạm, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm, đồng thời báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 15/9.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ mặc áo blouse trắng, được cho là bác sĩ đồng thời là chủ phòng khám, có hành vi to tiếng, xô đẩy, bóp cổ và giật điện thoại của một khách hàng nữ khi người này quay clip. Thậm chí, nữ bác sĩ còn cầm gậy đe dọa, ném điện thoại xuống đất và liên tục ném đồ vật về phía khách hàng.

Ảnh vụ xô xát cắt từ clip.

Trong clip, một người đàn ông được cho là chồng của nữ bác sĩ đã cố gắng can ngăn nhưng không thành. Nhiều người có mặt tại hiện trường đã chứng kiến toàn bộ vụ việc.

Thông tin ban đầu cho biết, sự việc xảy ra tại phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt T.T., do bác sĩ N.T. (40 tuổi) phụ trách chuyên môn. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong dịch vụ niềng răng giữa phòng khám và khách hàng.

Tối 7/9, Công an phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) xác nhận đã mời các bên liên quan lên làm việc, củng cố hồ sơ và xác minh nội dung clip lan truyền. UBND phường cũng cho biết sẽ xử lý theo quy định hiện hành sau khi có kết quả điều tra.

Được biết, trong lúc trao đổi về tình trạng răng, chị T và phía phòng khám đã xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ chủ cơ sở này lao vào đánh, chửi bới, xúc phạm danh dự chị T.

"Bà chủ cơ sở này dùng gậy đánh vào bụng và hông, lôi tôi từ ghế xuống sàn, ném dép vào mặt, dùng tay cào xước da và bóp cổ", chị T cho biết.

Theo chị T, bà chủ cơ sở T.C còn phá hỏng chiếc IPhone 11 trị giá 16 triệu đồng và kính Gentle Monster 7,8 triệu đồng, Chị T cho biết, chị có đầy đủ hóa đơn chứng minh thiệt hại. Toàn bộ sự việc được người đi cùng quay lại bằng điện thoại.

Sau vụ việc, chị T phải nhập viện để điều trị vết thương và đã làm đơn yêu cầu cơ quan công an khởi tố chủ cơ sở T.C về các tội danh liên quan.