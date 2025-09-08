Bệnh nhân thoát chết hi hữu sau vụ nhảy cầu Bãi Cháy đã hồi phục

TPO - Nữ bệnh nhân nhảy cầu Bãi Cháy được người dân đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương và bị gãy xương ở nhiều bộ phận. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức và phẫu thuật nắn chỉnh xương giúp bệnh nhân hồi phục có thể đi lại được.

Ngày 7/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết nữ bệnh nhân N.T.H. (31 tuổi, trú phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) bị đa chấn thương do nhảy cầu Bãi Cháy sau thời gian chữa trị tại bệnh viện sức khỏe đã ổn định, có thể đi lại được.

Trước đó, cuối tháng 8/2025, chị H. nhảy cầu Bãi Cháy sau đó được người dân vớt được và đưa vào bệnh viện cấp cứu với tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ chẩn đoán chị H. bị sốc đa chấn thương: chấn thương ngực kín, gãy 4 xương sườn trái, đụng dập phổi, lún đốt sống ngực T3; chấn thương ổ bụng vỡ gan; chấn thương khung chậu gãy phức tạp cánh xương cùng phải, gãy ngành trên và ngành dưới xương mu phải do ngã cao.

Chị H. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương, xương ở nhiều vị trí bị gãy. Ảnh: BVCC.

Chị H. được chuyển khoa Hồi sức tích cực để điều trị ổn định tuần hoàn và hô hấp, đảm bảo thể trạng đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật. Sau 5 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân được chuyển khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống để thực hiện phẫu thuật.

Kíp mổ do Bs.CKI Đinh Văn Triệu, Phó khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống thực hiện phẫu thuật nắn chỉnh và cố định cánh xương cùng bên phải bằng cấu hình nẹp vít hình tam giác nhằm ổn định khung chậu, giảm đau và giúp bệnh nhân sớm hồi phục vận động.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với kíp gây mê hồi sức, ca mổ trong 1,5 tiếng diễn ra thuận lợi, lượng máu mất ít, các tổn thương được xử trí hiệu quả. Sau phẫu thuật 2 ngày, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy và tập đi lại sau 5 ngày dưới sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Các chấn thương khác được điều trị bảo tồn và tiếp tục theo dõi.

Bs.CKI Đinh Văn Triệu, Phó khoa Phụ trách khoa Phẫu thuật – Thần kinh Cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, tổn thương ở nhiều cơ quan nên ưu tiên hàng đầu là hồi sức tích cực để ổn định huyết động, kiểm soát các chỉ số sinh tồn. Khi toàn trạng cho phép, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nắn chỉnh và kết hợp xương cùng để giúp người bệnh sớm hồi phục vận động.

“Nếu không phẫu thuật, bệnh nhân sẽ buộc phải nằm bất động từ 6 – 8 tuần, dễ dẫn đến biến chứng nặng nề như viêm loét do tì đè, viêm phổi, nhiễm trùng tiết niệu… nhất là ở bệnh nhân đa chấn thương”, BS Đinh Văn Triệu cho biết.

Sau thời gian điều trị, chị H. có thể đi lại được và đủ điều kiện để xuất viện. Ảnh: BVCC.

Theo BS Triệu, phẫu thuật nắn chỉnh và cố định cánh xương cùng bằng nẹp vít hình tam giác giúp ổn định vững chắc khung chậu, tạo điều kiện cho bệnh nhân sớm ngồi dậy và tập vận động, rút ngắn thời gian hồi phục và cải thiện tinh thần, chất lượng sống.

Không chỉ nỗ lực cứu sống bằng chuyên môn, đội ngũ y bác sĩ thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần để bệnh nhân vượt qua cơn đau, lấy lại niềm tin và suy nghĩ tích cực sau biến cố. Chính sự tận tâm trong điều trị và chăm sóc đã giúp người bệnh từng bước ổn định sức khỏe thể chất và hồi phục cả về tinh thần, sẵn sàng trở lại cuộc sống.