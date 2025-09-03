Liên tiếp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc trong 4 ngày lễ

TPO - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 30/8 đến 2/9/2025), Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 1.080 ca cấp cứu. Con số này gần tương đương năm trước cho thấy tình hình tai nạn, ngộ độc vẫn ở mức đáng lo ngại.

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 30/8 đến 2/9/2025), Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 1.080 ca cấp cứu. Trong đó, 182 trường hợp tai nạn giao thông với 125 ca chấn thương sọ não. Bên cạnh đó còn có 42 ca tai nạn sinh hoạt, 15 ca đả thương do bạo lực và 17 ca ngộ độc. Đáng chú ý, 16 bệnh nhân bị rắn, rết, côn trùng cắn cũng phải nhập viện.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, tỷ lệ chấn thương sọ não trong tai nạn giao thông vẫn luôn cao, phần lớn do người dân không đội mũ bảo hiểm đúng cách hoặc điều khiển xe trong tình trạng đã uống rượu bia.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Trong dịp lễ, bệnh viện thực hiện 161 ca phẫu thuật cấp cứu, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn ở mức cao. Các ca mổ chủ yếu thuộc nhóm ngoại tiêu hóa, thần kinh và chấn thương chỉnh hình.

Ngoài ra, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, trong khi gần 900 bệnh nhân được xuất viện. Số bệnh nhân còn nằm viện đến sáng 3/9 là 1.783 ca, giảm nhẹ so với năm 2024.

So sánh hai năm liên tiếp cho thấy số lượng bệnh nhân cấp cứu hầu như không giảm, đặc biệt là các ca chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

Để tránh những tai nạn, thương tích nguy hiểm tính mạng, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ luật giao thông, không lái xe khi đã uống rượu bia, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đồng thời chú ý phòng tránh tai nạn sinh hoạt và ngộ độc thực phẩm trong các dịp lễ tết. Chủ động bảo vệ sức khỏe chính là cách giảm tải gánh nặng cho các cơ sở y tế và tránh những hậu quả đáng tiếc cho bản thân của mỗi người.