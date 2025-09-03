Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Liên tiếp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc trong 4 ngày lễ

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 30/8 đến 2/9/2025), Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 1.080 ca cấp cứu. Con số này gần tương đương năm trước cho thấy tình hình tai nạn, ngộ độc vẫn ở mức đáng lo ngại.

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 30/8 đến 2/9/2025), Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 1.080 ca cấp cứu. Trong đó, 182 trường hợp tai nạn giao thông với 125 ca chấn thương sọ não. Bên cạnh đó còn có 42 ca tai nạn sinh hoạt, 15 ca đả thương do bạo lực và 17 ca ngộ độc. Đáng chú ý, 16 bệnh nhân bị rắn, rết, côn trùng cắn cũng phải nhập viện.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, tỷ lệ chấn thương sọ não trong tai nạn giao thông vẫn luôn cao, phần lớn do người dân không đội mũ bảo hiểm đúng cách hoặc điều khiển xe trong tình trạng đã uống rượu bia.

cho-ray-1.jpg
Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Trong dịp lễ, bệnh viện thực hiện 161 ca phẫu thuật cấp cứu, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn ở mức cao. Các ca mổ chủ yếu thuộc nhóm ngoại tiêu hóa, thần kinh và chấn thương chỉnh hình.

Ngoài ra, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, trong khi gần 900 bệnh nhân được xuất viện. Số bệnh nhân còn nằm viện đến sáng 3/9 là 1.783 ca, giảm nhẹ so với năm 2024.

So sánh hai năm liên tiếp cho thấy số lượng bệnh nhân cấp cứu hầu như không giảm, đặc biệt là các ca chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

Để tránh những tai nạn, thương tích nguy hiểm tính mạng, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ luật giao thông, không lái xe khi đã uống rượu bia, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đồng thời chú ý phòng tránh tai nạn sinh hoạt và ngộ độc thực phẩm trong các dịp lễ tết. Chủ động bảo vệ sức khỏe chính là cách giảm tải gánh nặng cho các cơ sở y tế và tránh những hậu quả đáng tiếc cho bản thân của mỗi người.

Vân Sơn
#tai nạn giao thông #cấp cứu dịp lễ Quốc khánh #chấn thương sọ não #đội mũ bảo hiểm đúng cách #ngộ độc thực phẩm #phẫu thuật cấp cứu #giảm số ca nhập viện #ý thức tham gia giao thông #bệnh viện Chợ Rẫy #phòng tránh tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục