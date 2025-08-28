Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Bác sĩ Việt Nam 2 lần giúp bé gái Campuchia thoát 'cửa tử'

TPO - Bé gái 12 tuổi người Campuchia đã hai lần rơi vào tình trạng sốc sốt xuất huyết nguy kịch. Nhờ sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ Việt Nam, bệnh nhi đã được cứu sống kịp thời. Các bác sĩ cảnh báo cộng đồng không được chủ quan trước dịch sốt xuất huyết đang bùng phát.

Ngày 28/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, bệnh nhi N.S. (12 tuổi, quốc tịch Campuchia) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao liên tục. Xét nghiệm cho thấy bạch cầu và tiểu cầu giảm, huyết thanh chẩn đoán sốt xuất huyết dương tính. Trên hình ảnh siêu âm, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi bị tràn dịch ổ bụng.

Sau hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhi đang ở ngày thứ 4-5 của sốt xuất huyết Dengue. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh. Tình huống càng nghiêm trọng khi tiền sử bệnh ghi nhận, bé từng mắc sốt xuất huyết trước đó, làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng.

Chỉ vài giờ sau khi nhập viện, bé gái đột ngột rơi vào tình trạng sốc sốt xuất huyết. Cơ thể em mất nhiều dịch, mạch đập nhanh, huyết áp tụt, tay chân lạnh dần. Các bác sĩ phát hiện nhiều dấu hiệu nguy hiểm khác cho thấy cơ thể trẻ bị thoát dịch nghiêm trọng, máu cô đặc. Đây là giai đoạn có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

hinh-anh-bac-si-tham-kham-4.jpg
Các bác sĩ đã nỗ lực điều trị giúp bệnh nhi qua nguy kịch sau 2 lần liên tiếp bị sốc sốt xuất huyết

Các bác sĩ khoa Nhi khẩn trương hồi sức tích cực, giúp bệnh nhi vượt qua cơn sốc đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, trẻ lại tái sốc, nguy cơ tử vong cao. Ê kíp bác sĩ điều trị tiếp tục nỗ lực can thiệp, kiểm soát tình trạng sốc và thành công giữ được tính mạng cho bé.

Sau hơn 1 tuần điều trị và theo dõi sát, sức khỏe bệnh nhi đã hồi phục tốt các chỉ số sinh tồn ổn định, đủ điều kiện xuất viện. ThS.BS. Nguyễn Thị Quỳnh Trâm – Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cảnh báo, sốt xuất huyết đang tăng cao ở cả Việt Nam và Campuchia. Nhiều gia đình thường nghĩ sốt chỉ là siêu vi thông thường nhưng thực tế, sốt xuất huyết có thể diễn tiến nhanh và gây sốc, suy tạng, thậm chí tử vong nếu không xử trí kịp thời. Đặc biệt, giai đoạn ngày 4-6 là nguy hiểm nhất vì sốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là ở bệnh nhân có yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ lưu ý, các dấu hiệu cảnh báo quan trọng khi bị sốt xuất huyết gồm: sốt cao liên tục, đau bụng, buồn nôn, nôn ói nhiều; chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc nổi mẩn xuất huyết trên da; mệt mỏi, tay chân lạnh, tiểu ít. Khi có những triệu chứng này, bệnh nhân cần đến bệnh viện ngay.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, tuần qua trên địa bàn ghi nhận hơn 2.500 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 38% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2025 đến nay là gần 26.000 ca.

Sốt xuất huyết do muỗi vằn truyền bệnh, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. HCDC khuyến cáo, biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất vẫn là diệt lăng quăng, diệt muỗi và duy trì vệ sinh môi trường sống hằng ngày. Mỗi người dân hãy chủ động kiểm tra, súc rửa dụng cụ chứa nước ít nhất một lần mỗi tuần, loại bỏ các vật phế thải có thể đọng nước, sử dụng các hóa chất diệt muỗi, ngủ mùng thường xuyên để tránh muỗi đốt.

