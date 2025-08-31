Ho ra máu 'sét đánh' người đàn ông suýt tử vong

TPO - Chỉ trong một cơn ho, ông T. (68 tuổi) phun ra gần nửa tô máu, tính mạng rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Các bác sĩ đã khẩn trương thực hiện kỹ thuật tắc mạch phế quản giúp bệnh nhân thoát chết trong gang tấc.

Đó là trường hợp nam bệnh nhân vừa được Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ tiếp nhận, điều trị. Ngày 30/8, thông tin từ bệnh viện cho biết, qua khai thác bệnh sử ghi nhận ông T. bị ho kéo dài nhiều năm, thường tái phát mỗi khi trở trời. Gần đây, tình trạng nặng hơn, những cơn ho ra máu tươi và máu cục xuất hiện liên tục. Dù điều trị tại bệnh viện địa phương nhưng bệnh không cải thiện, khiến cả nhà luôn sống trong lo âu.

Trước khi nhập viện, ông T. ho ra gần nửa tô máu. “Ban đầu máu tươi chảy xối xả, sau đó từng cục máu đông vón lại, ai chứng kiến cũng bủn rủn tay chân” – bà Đ. vợ bệnh nhân, rùng mình nhớ lại.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ can thiệp cho người bệnh

Tại khoa Hồi sức Cấp cứu, bệnh nhân nhanh chóng được các bác sĩ kiểm soát hô hấp, truyền dịch và làm các xét nghiệm cần thiết. Sau đó, ông được chuyển sang khoa Nội tổng hợp 2 để tiếp tục điều trị nội khoa.

BS.CKI Tô Thanh Ửng – Trưởng khoa Nội tổng hợp 2 cho biết: “Dù đã dùng thuốc cầm máu, giảm ho, kháng sinh và xử trí bệnh nền kèm theo, nhưng do tổn thương phổi nặng, mạch máu tăng sinh nhiều nên tình trạng ho ra máu không cải thiện. Đặc biệt, bệnh nhân còn dùng thuốc kháng đông, khiến việc kiểm soát chảy máu cực kỳ khó khăn”.

Sau hội chẩn, các bác sĩ nhận định, nếu không xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tiếp tục ho ra máu ồ ạt kiểu ‘sét đánh’, gây suy hô hấp cấp và tử vong ngay tức thì. Với các trường hợp nhiều bệnh nền phức tạp, chỉ điều trị nội khoa rất ít hiệu quả, dễ tái phát, bắt buộc phải phối hợp thêm chuyên khoa can thiệp mạch hoặc phẫu thuật.

Trước nguy cơ tử vong cận kề của người bệnh, các bác sĩ đã quyết định can thiệp tắc mạch phế quản bằng kỹ thuật chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Đây là phương pháp hiện đại, ít xâm lấn, giúp xác định chính xác vị trí mạch máu tăng sinh bất thường. Các bác sĩ đã dùng keo chuyên dụng gây tắc, cầm máu ngay tại chỗ. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, không còn ho ra máu, ăn uống được, đủ điều kiện xuất viện.

Bệnh nhân đã được can thiệp tắc mạch thành công giúp thoát khỏi tình trạng ho ra máu

BS-CKII Ngô Minh Tuấn – Trưởng Đơn vị Can thiệp Mạch máu tạng – Ngoại biên – cho biết: “Ở bệnh nhân này, nguy cơ tử vong cực cao. Tắc mạch phế quản là giải pháp tối ưu, vừa cầm máu hiệu quả, vừa tránh phải phẫu thuật cắt bỏ phổi, rút ngắn thời gian nằm viện. Đây là kỹ thuật bệnh viện đã thực hiện thành công cho nhiều trường hợp”.

Từ trường hợp trên, BS Tô Thanh Ửng khuyến cáo: “Ho ra máu, dù ít hay nhiều, đều là triệu chứng nguy hiểm, có thể liên quan đến lao phổi, giãn phế quản, ung thư phổi… Người bệnh tuyệt đối không được chủ quan. Cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa hô hấp và phương tiện hiện đại để xử trí sớm, tránh nguy hiểm tính mạng”.