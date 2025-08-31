Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Ho ra máu 'sét đánh' người đàn ông suýt tử vong

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ trong một cơn ho, ông T. (68 tuổi) phun ra gần nửa tô máu, tính mạng rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Các bác sĩ đã khẩn trương thực hiện kỹ thuật tắc mạch phế quản giúp bệnh nhân thoát chết trong gang tấc.

Đó là trường hợp nam bệnh nhân vừa được Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ tiếp nhận, điều trị. Ngày 30/8, thông tin từ bệnh viện cho biết, qua khai thác bệnh sử ghi nhận ông T. bị ho kéo dài nhiều năm, thường tái phát mỗi khi trở trời. Gần đây, tình trạng nặng hơn, những cơn ho ra máu tươi và máu cục xuất hiện liên tục. Dù điều trị tại bệnh viện địa phương nhưng bệnh không cải thiện, khiến cả nhà luôn sống trong lo âu.

Trước khi nhập viện, ông T. ho ra gần nửa tô máu. “Ban đầu máu tươi chảy xối xả, sau đó từng cục máu đông vón lại, ai chứng kiến cũng bủn rủn tay chân” – bà Đ. vợ bệnh nhân, rùng mình nhớ lại.

can-tho-2.jpg
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ can thiệp cho người bệnh

Tại khoa Hồi sức Cấp cứu, bệnh nhân nhanh chóng được các bác sĩ kiểm soát hô hấp, truyền dịch và làm các xét nghiệm cần thiết. Sau đó, ông được chuyển sang khoa Nội tổng hợp 2 để tiếp tục điều trị nội khoa.

BS.CKI Tô Thanh Ửng – Trưởng khoa Nội tổng hợp 2 cho biết: “Dù đã dùng thuốc cầm máu, giảm ho, kháng sinh và xử trí bệnh nền kèm theo, nhưng do tổn thương phổi nặng, mạch máu tăng sinh nhiều nên tình trạng ho ra máu không cải thiện. Đặc biệt, bệnh nhân còn dùng thuốc kháng đông, khiến việc kiểm soát chảy máu cực kỳ khó khăn”.

Sau hội chẩn, các bác sĩ nhận định, nếu không xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tiếp tục ho ra máu ồ ạt kiểu ‘sét đánh’, gây suy hô hấp cấp và tử vong ngay tức thì. Với các trường hợp nhiều bệnh nền phức tạp, chỉ điều trị nội khoa rất ít hiệu quả, dễ tái phát, bắt buộc phải phối hợp thêm chuyên khoa can thiệp mạch hoặc phẫu thuật.

Trước nguy cơ tử vong cận kề của người bệnh, các bác sĩ đã quyết định can thiệp tắc mạch phế quản bằng kỹ thuật chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Đây là phương pháp hiện đại, ít xâm lấn, giúp xác định chính xác vị trí mạch máu tăng sinh bất thường. Các bác sĩ đã dùng keo chuyên dụng gây tắc, cầm máu ngay tại chỗ. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, không còn ho ra máu, ăn uống được, đủ điều kiện xuất viện.

can-tho-1.jpg
Bệnh nhân đã được can thiệp tắc mạch thành công giúp thoát khỏi tình trạng ho ra máu

BS-CKII Ngô Minh Tuấn – Trưởng Đơn vị Can thiệp Mạch máu tạng – Ngoại biên – cho biết: “Ở bệnh nhân này, nguy cơ tử vong cực cao. Tắc mạch phế quản là giải pháp tối ưu, vừa cầm máu hiệu quả, vừa tránh phải phẫu thuật cắt bỏ phổi, rút ngắn thời gian nằm viện. Đây là kỹ thuật bệnh viện đã thực hiện thành công cho nhiều trường hợp”.

Từ trường hợp trên, BS Tô Thanh Ửng khuyến cáo: “Ho ra máu, dù ít hay nhiều, đều là triệu chứng nguy hiểm, có thể liên quan đến lao phổi, giãn phế quản, ung thư phổi… Người bệnh tuyệt đối không được chủ quan. Cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa hô hấp và phương tiện hiện đại để xử trí sớm, tránh nguy hiểm tính mạng”.

Các bác sĩ cho biết, ho ra máu là tình trạng máu chảy từ đường hô hấp dưới, biểu hiện bằng việc khạc hoặc ho ra máu trong đờm. Lượng máu có thể từ vài vệt nhỏ đến ồ ạt gây ngạt thở và tử vong. Người bệnh cần đến bệnh viện ngay khi có dấu hiệu, không tự điều trị tại nhà, vì ho ra máu luôn là triệu chứng cảnh báo khẩn cấp.

Vân Sơn
#ho ra máu #can thiệp tắc mạch phế quản #bệnh lý phổi #chẩn đoán ho ra máu #điều trị nội khoa và can thiệp mạch #xử trí khẩn cấp ho ra máu #tắc mạch số hóa xóa nền (DSA) #bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ #nguy cơ tử vong do ho ra máu #phòng ngừa và khám bệnh sớm ho ra máu

Xem thêm

Cùng chuyên mục